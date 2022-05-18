Май, 17 в 22:14

В Министерстве финансов Германии готовы обсуждать конфискацию государственных активов страны-агрессора России для финансирования послевоенного восстановления Украины.

Об этом заявил в интервью СМИ федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер. Речь идет о конфискации активов Центробанка России в иностранной валюте.

– В политическом смысле я открыт относительно идеи конфисковать иностранные активы Центробанка РФ. Мы уже ведем эти дискуссии в G7 и Евросоюзе, обсуждаем предложения, – подчеркнул Линднер.

Он уточнил, что в случае замороженных активов российских физлиц нужно посмотреть, что позволяет законодательство.

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– Мы должны уважать верховенство закона, даже если имеем дело с российскими олигархами, – объяснил министр.

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Линднер также заверил, что страны Большой семерки (G7) готовы ужесточать санкции против России из-за войны в Украине. Следует отметить, что на этой неделе (18-20 мая) состоится встреча министров финансов стран G7 под председательством Германии.

– Мы стоим бок о бок с Украиной и готовы принять решение о дальнейших санкциях. Мы намерены изолировать РФ политически, финансово и экономически. В то же время, из-за роста процентных ставок и мировых цен на аграрную продукцию мы наблюдаем серьезные экономические последствия, особенно для стран с низкими доходами. Нам предстоит совместно работать над стабилизацией мировой экономики. Ясно одно: за экономические последствия отвечает война России против Украины, а не санкции, – заявил Линднер.

Он напомнил, что Запад заморозил активы РФ, российские банки были изолированы от международной финансовой системы, прекращено сотрудничество с Москвой во многих сферах. По словам Линднера, все это оказывает влияние на российскую экономику.

Глава Минфина ФРГ добавил, что хозяин Кремля Владимир Путин “должен заплатить очень высокую цену” за полномасштабную войну против Украины.

Линднер признал, что энергетическая стратегия Германии и зависимость от РФ были серьезной ошибкой предыдущих правительств. По его словам, нынешняя цель Берлина – стать полностью независимыми от импорта энергоносителей из РФ.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил мнение, что страны Евросоюза должны рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов Центробанка РФ и передаче их Украине.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал идею Борреля путем к восстановлению справедливости.

Еще в начале полномасштабной войны в Украине ЕС и его союзники заморозили российские валютные резервы на сотни миллиардов долларов (речь идет о примерно $300 млрд).

Источник: Handelsblatt, Deutsche Welle