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Факты / Украина / Политика

Конфискация российского имущества: Рада поддержала указ Зеленского

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
Конфискация российского имущества: Рада поддержала указ Зеленского

Верховная Рада 12 мая голосами 334 народных депутатов утвердила указ президента Владимира Зеленского о принудительном изъятии объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Указ о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и его резидентов Владимир Зеленский внес в парламент 11 мая. Речь идет о соответствующем законопроекте №7371.

– Указ президента Украины, которым введено в действие решение СНБО о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов, не позднее шестимесячного срока после отмены или завершения военного положения в Украине подлежит утверждению Верховной Радой Украины путем принятия соответствующего закона, – говорится в документе.

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