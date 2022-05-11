Конгресс США поддержал предоставление Украине почти $40 млрд помощи

Палата представителей, возглавляемая демократами, во вторник вечером проголосовала за принятие законопроекта о предоставлении помощи Украине на сумму около 40 миллиардов долларов, поскольку та продолжает сталкиваться с жестоким нападением России. Об этом сообщает CNN.

Затем законопроект должен быть принят Сенатом, прежде чем будет передан президенту Джо Байдену для подписания в качестве закона.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил ранее в тот же день, что после того, как Палата представителей одобрила пакет, Сенат примет быстрые меры, чтобы отправить документ на стол Байдену.

Помощь Украине была редким и ярким проявлением двухпартийности на Капитолийском холме, когда демократы и республиканцы сплотились вокруг призыва помочь нации, которая столкнулась с российским нападением.

Законодатели обнародовали текст законопроекта накануне голосования в Палате представителей. Предусматривается финансирование целого списка приоритетов, включая военную и гуманитарную помощь.

Законопроект предусматривает выделение $6 млрд на помощь в обеспечении безопасности, включая обучение, поставку оборудования, оружия, материально-техническую поддержку, материалы и услуги для украинских вооруженных сил и национальных сил безопасности, а также $900 млн на поддержку беженцев, в том числе обеспечение их жильем и предоставление им языковых курсов.

Примерно $8,7 млрд из предусмотренных законопроектом средств пойдут в Фонд экономической поддержки для удовлетворения неотложных потребностей в Украине.

Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс поддержать предложенный им запрос на $33 млрд.

Отмечается, что законопроект, предложенный палатой представителей, включает дополнительные $3,4 млрд на военную и гуманитарную помощь Украине.

Напомним, накануне президент Европейского совета Шарль Мишель, который находился в Украине, заявил, что Европейский Союз уже близок к решению проблемы с запретом импорта российской нефти.

Источник : CNN

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