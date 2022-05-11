Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Некорректно сравнивать атаку дронов на Москву и обстрелы РФ Украины — спикер генсека ООН
Мы полезны в Украине как командиры: мать азовца Калины о просьбе сына к власти
Украина
Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle

Конгресс США поддержал предоставление Украине почти $40 млрд помощи

Конгресс США поддержал предоставление Украине почти $40 млрд помощи
Фото: Depositphotos

Палата представителей, возглавляемая демократами, во вторник вечером проголосовала за принятие законопроекта о предоставлении помощи Украине на сумму около 40 миллиардов долларов, поскольку та продолжает сталкиваться с жестоким нападением России. Об этом сообщает CNN.

Затем законопроект должен быть принят Сенатом, прежде чем будет передан президенту Джо Байдену для подписания в качестве закона.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил ранее в тот же день, что после того, как Палата представителей одобрила пакет, Сенат примет быстрые меры, чтобы отправить документ на стол Байдену.

Помощь Украине была редким и ярким проявлением двухпартийности на Капитолийском холме, когда демократы и республиканцы сплотились вокруг призыва помочь нации, которая столкнулась с российским нападением.

Законодатели обнародовали текст законопроекта накануне голосования в Палате представителей. Предусматривается финансирование целого списка приоритетов, включая военную и гуманитарную помощь.

Законопроект предусматривает выделение $6 млрд на помощь в обеспечении безопасности, включая обучение, поставку оборудования, оружия, материально-техническую поддержку, материалы и услуги для украинских вооруженных сил и национальных сил безопасности, а также $900 млн на поддержку беженцев, в том числе обеспечение их жильем и предоставление им языковых курсов.

Примерно $8,7 млрд из предусмотренных законопроектом средств пойдут в Фонд экономической поддержки для удовлетворения неотложных потребностей в Украине.

Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс поддержать предложенный им запрос на $33 млрд.

Отмечается, что законопроект, предложенный палатой представителей, включает дополнительные $3,4 млрд на военную и гуманитарную помощь Украине.

Напомним, накануне президент Европейского совета Шарль Мишель, который находился в Украине, заявил, что Европейский Союз уже близок к решению проблемы с запретом импорта российской нефти. 

Читайте также
ЕС вычеркнул запрет на доставку нефти из шестого пакета санкций — FT
Нафта

Источник: CNN
Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 – Генштаб
Су-35 РФ
Карта боевых действий на 07.06.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Оккупанты обстреляли Херсон во время эвакуации — пострадали полицейские
Конгресс США поддержал предоставление Украине почти $40 млрд помощи
Насосы и лодки: ЕС окажет помощь Украине после подрыва Каховской ГЭС
Наслідки підриву Каховської ГЕС
Бойцы ВСУ с дронов наблюдали, как после подрыва Каховской ГЭС часть оккупантов смыло водой
Підрив Каховської ГЕС
Видео
С замурованными выходами: что увидела проверка укрытий в Киеве

Почти половина – закрыты или непригодны к использованию. Таковы предварительные результаты проверки укрытий в Киеве. Данные обнародовало Министерство по стратегическим отраслям промышленности.

Кристина Гавриш
Интернациональный легион ВСУ: кто там воюет и почему решили защищать Украину
Конгресс США поддержал предоставление Украине почти $40 млрд помощи
Издеваются и шантажируют: как россияне заставляют украинцев получать паспорта РФ
російські паспорти
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (06.06.2023)
Конгресс США поддержал предоставление Украине почти $40 млрд помощи
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (05.06.2023)
Конгресс США поддержал предоставление Украине почти $40 млрд помощи
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь