Май, 27 в 12:13

Премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать союз, направленный против России.

Об этом пишет итальянское издание Corriere Della Sera.

Британский премьер предлагает альтернативу Европейскому Союзу, — это страны, которые не разделяют политику Брюсселя, а также действия Германии в адрес Москвы.

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Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщает, что Борис Джонсон “плетет свою паутину уже более месяца”. Свою идею премьер впервые представил Владимиру Зеленскому во время визита в Киев 9 апреля.

Модель Европейского Содружества, которую имеет в виду Борис Джонсон, будет иметь Великобританию в качестве лидера и будет включать, помимо Украины, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву, а также, возможно, Турцию на более позднем этапе.

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Отмечается, что переговоры на эту тему продолжаются.

Джонсон предлагает союз государств, ревностно относящихся к своему национальному суверенитету, либеральных в экономике и полных решимости противостоять военной угрозе со стороны Москвы.

Официальный Киев пока не сделал по этому поводу никаких заявлений.

Правительство Украины убеждено, что в Берлине и Париже мало кто надеется на поражение Владимира Путина. Поэтому Зеленский ждет европейского саммита 23 июня, когда лидерам 27 стран будет предложено решить, предоставить ли Украине статус кандидата, чтобы официально начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не видит возможности нормализации отношений цивилизованного мира с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Corriere Della Sera