Никакой ренормализации: Джонсон о будущих отношениях с путинской Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не видит возможности нормализации отношений цивилизованного мира с президентом России Владимиром Путином после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом он заявил в интервью LBC Radio.

На вопрос, приняли бы Путина обратно на мировой арене в случае его покаяния, Джонсон ответил:

— Покаяние сейчас будет очень тяжелым для Владимира Путина… Я считаю, что нет ничего невозможного, но я просто не могу понять, как мы можем нормализовать отношения с Путиным, – сказал британский премьер.

Джонсон сказал, что если начать снова договаривать с Кремлем, то мир рискует повторить 2014 год, когда Россия аннексировала Крым.

— Мир в большинстве своем сказал, что это ужасно. Мы осуждаем это, мы не принимаем – и мы это сделали. И мы ввели санкции. Но в то же время мы начали говорить с ним, как двигаться дальше. И Путин в основном использовал это как способ провернуть нож в Украине, – заявил он.

Он отметил, что если бы украинцы сейчас заключили соглашение на переговорах с РФ, “есть риск, что Путин сделал бы то же самое (что и в 2014-м, — Ред.), и они это знают”.

— Так что краткий ответ – нет. Никакой ренормализации, и Великобритания очень четко это понимает, – подчеркнул Джонсон.

В начале мая Борис Джонсон выступил перед Верховной Радой Украины по видеосвязи. Он заявил, что Украина победит в войне, которую развязала Россия.

Борис Джонсон отметил, что путинская военная машина споткнулась об украинский патриотизм, она перецепилась и разбилась. По его словам, любовь украинцев к своей стране остановила захватчиков.

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Источник: LBC Radio