Германия значительно сократила поставки оружия Украине — СМИ

Май, 28 в 23:04

Немецкое правительство свело к минимуму военную поддержку Украине. Речь идет о последних нескольких неделях. С 30 марта по 26 мая Украине передали только две партии оружия.

В середине мая немцы поставили 3 тыс. противотанковых мин и еще 1,6 тыс. специализированных противотанковых мин направленного действия.

Такие данные приводит немецкое издание Welt.

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— Информация о конкретных поставках оружия имеет отношение к безопасности и засекречена, поэтому прошу вашего понимания, что я не могу ни предоставить более подробную информацию, ни подтвердить детали, – ответила на запрос Welt пресс-секретарь Министерства обороны Германии.

Поставка в апреле включала в себя запчасти для пулеметов, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, взрывчатку и мины.

Украина заявляла, что последняя поставка зенитных и противотанковых средств состоялась 25 марта. Она включала 2 тыс. ракет Panzerfaust 3 и 1,5 тыс. зенитных ракет типа Стрела.