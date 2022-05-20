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Факты / Украина / Общество

Германия предоставит Украине первые зенитные установки Gepard в июле

Юля Захарченко, редактор ленты
Крістін Ламбрехт - глава Міноборони Німеччини
Фото: Getty Images

Украина может получить первых 15 зенитных самоходных артиллерийских установок на шасси танков Gepard со складов немецкой промышленности уже через несколько недель — в июле 2022 года.

По данным иностранных СМИ, об этом сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт по результатам переговоров с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

– Сегодня я разговаривала с министром обороны Украины Резниковым. Он еще раз подтвердил, что Украина хотела бы скорейшей доставки из Германии зенитных танков Gepard, включая 59 тыс. боеприпасов, — отметила глава МИД ФРГ.

Ламбрехт отметила, что считает танки Gepard эффективным оружием, имеющим значительный сдерживающий эффект, например, для защиты критической инфраструктуры. Пакет помощи Украине от Германии охватывает около 60 тыс. единиц боеприпасов и поставки еще 15 танков летом.

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– Сейчас мы работаем, чтобы гарантировать, что первые 15 танков Gepard будут готовы к работе со середины июля с полностью обученными экипажами, – добавила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

Источник: Spiegel

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