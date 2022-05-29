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Украина получит от Германии €1 млрд грантовой поддержки — посол

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Украина получит от Германии €1 млрд грантовой поддержки — посол

Германия предоставит Украине €1 млрд помощи. Об этом говорится в сообщении посольства Германии в микроблоге Twitter.

— Обсудила с министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (€1 млрд) помощи Украине со стороны Германии.

Рада тесному сотрудничеству между министерствами финансов наших стран, — подчеркнула посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Правительство Германии за последние девять недель свело военную поддержку Украины к минимуму. В частности, Германия не снабжала даже никакого достойного внимания легкого вооружения с конца марта.

В середине мая немцы поставили 3 тыс. противотанковых мин и еще 1,6 тыс. специализированных противотанковых мин направленного действия.

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В то же время, вице-канцлер Германии Роберт Габек опроверг информацию, что его страна очень сдержанно помогает Украине. Он анонсировал, что вскоре Украина получит Panzerhaubitze 2000. А на данный момент украинских солдат учат ими пользоваться.

Источник: Anka Feldhusen

Фото: Anka Feldhusen

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