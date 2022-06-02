Поставка Украине систем ПВО Iris-T может занять месяцы – Бербок
Немецкое правительство не ожидает, что система противовоздушной обороны Iris-T, анонсированная канцлером ФРГ Олафом Шольцем, будет быстро доставлена в Украину.
Об этом пишет издание Die Welt со ссылкой на заявления министра иностранных дел Германии Анналену Бербок.
— Да, на это уйдут фактически месяцы, — сказала министр Бербок, выступая в Бундестаге.
По ее словам, компания-производитель Diehl Defence изначально производила вооружение для другой страны, и теперь по запросу правительства ФРГ системы ПВО будут поставлять в Украину, то есть теперь системы “должны фактически уйти в другую страну”.
Ранее канцлер Шольц объявил о поставке систем ПВО Iris-T в Украину во время дебатов по бюджету на 2022 год в Бундестаге. Он добавил, что это наиболее современная система противовоздушной обороны, которая имеется на балансе ФРГ.
— Поступая таким образом, мы даем Украине возможность защитить целый город от налетов российской авиации, — сказал Олаф Шольц.
Правящая коалиция Бундестага сообщила Die Welt, что речь идет именно о наземной зенитной ракетной системе Iris-Т-SLM, которая ранее отправлялась в Египет.
Анналена Бербок отметила, что Украина ранее попросила отправить современные военные системы.
— Это именно то, чем мы сейчас занимаемся, — сказала она.
Заметим, ПВО Iris-T – это ракета класса воздух-воздух малой дальности. Она оснащена инфракрасной головкой самонаведения. Дальность пуска Iris-T составляет около 25 км.
29 мая вице-канцлер Германии, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек сообщил, что Украина скоро получит САУ PzH 2000.
Также он отрицает информацию, что его страна очень сдержанно помогает Украине. Министр объяснил, что ФРГ не может выполнить все пожелания.
Источник: Die Welt