Июнь, 01 в 23:49

Немецкое правительство не ожидает, что система противовоздушной обороны Iris-T, анонсированная канцлером ФРГ Олафом Шольцем, будет быстро доставлена в Украину.

Об этом пишет издание Die Welt со ссылкой на заявления министра иностранных дел Германии Анналену Бербок.

— Да, на это уйдут фактически месяцы, — сказала министр Бербок, выступая в Бундестаге.

По ее словам, компания-производитель Diehl Defence изначально производила вооружение для другой страны, и теперь по запросу правительства ФРГ системы ПВО будут поставлять в Украину, то есть теперь системы “должны фактически уйти в другую страну”.

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Ранее канцлер Шольц объявил о поставке систем ПВО Iris-T в Украину во время дебатов по бюджету на 2022 год в Бундестаге. Он добавил, что это наиболее современная система противовоздушной обороны, которая имеется на балансе ФРГ.

— Поступая таким образом, мы даем Украине возможность защитить целый город от налетов российской авиации, — сказал Олаф Шольц.

Правящая коалиция Бундестага сообщила Die Welt, что речь идет именно о наземной зенитной ракетной системе Iris-Т-SLM, которая ранее отправлялась в Египет.

Анналена Бербок отметила, что Украина ранее попросила отправить современные военные системы.

— Это именно то, чем мы сейчас занимаемся, — сказала она.