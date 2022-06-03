Июнь, 03 в 0:50

Группа нефтедобывающих стран ОПЕК+ согласилась на более значительное увеличение поставок, чем планировалось на июль и август.

Как отмечает в своей публикации New York Times, при этом цены на нефть продолжают и дальше расти.

На такое решение нефтедобывающих стран отреагировал Белый дом, который приветствовал увеличение объемов добычи как дипломатический прорыв после нескольких месяцев лоббирования ближневосточных нефтяных гигантов с целью увеличения производства для ослабления ценового давления.

Сейчас смотрят

Позднее администрации президента США заявили, что президент Джо Байден посетит Саудовскую Аравию, которая фактически возглавляет ОПЕК+, в этом месяце.

— Его поездка может означать оттепель в отношениях между Байденом и саудовским кронпринцем Мухаммедом бин Салманом, после того как президент поклялся превратить Саудовскую Аравию в государство-“изгой” во время избирательной кампании 2020 года из-за убийства критика саудовского правительства, — пишет издание.

Новости о поездке свидетельствуют о том, что президент США теперь стремится работать с саудовцами по целому ряду направлений, включая сдерживание растущих цен на топливо, поскольку инфляция становится главной проблемой для Джо Байдена и Демократической партии на промежуточных выборах.

Однако неясно, как далеко Саудовская Аравия готова или способна продвинуться, чтобы помочь Байдену в вопросе цен на нефть, отмечате издание. Количество дополнительной сырой нефти, которое ОПЕК+ обязалась произвести 3 июня, вряд ли приведет к снижению цен на бензин. На самом деле, цена на нефть выросла после объявления группы нефтедобывающих стран.

После видеоконференции группа заявила, что увеличит добычу на 648 тыс. баррелей в день в июле, а затем еще раз в августе, что примерно на 50% больше ежемесячного повышения, установленного в рамках программы в прошлом году. По сути, ОПЕК+ делает так, что три месяца запланированного повышения добычи сжимаются до двух месяцев.

Но не ожидается, что страны-члены ОПЕК+ смогут увеличить объемы добычи, когда придет время. Многие из производителей уже исчерпали дополнительные производственные мощности. Только Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и еще одна или две страны могут добавить еще нефти.

— Вся добыча, которую они добавят, рискует быть нивелировано тем, что происходит в России. Российское производство сокращается в результате западных санкций, введенных после вторжения в Украину, — пишет издание.

По данным Международного энергетического агентства, Россия производит примерно на 15 процентов меньше, чем запланированные на июль 10,8 миллиона баррелей в день. В этом году ожидается дальнейшее снижение объемов добычи в России, поскольку вступает в силу решение Европейского союза прекратить закупки большей части российской нефти.

— Хотя объем дополнительной нефти не будет большим, некоторые аналитики считают, что тот факт, что ОПЕК+ готова отойти от прежней практики, может стать началом прорыва, который приведет к большему сотрудничеству со стороны Саудовской Аравии и других стран, таких как Объединенные Арабские Эмираты, по мере того, как санкции будут снижать добычу в России, — пишет NYT.

До недавнего времени эти страны настаивали на том, что они не могут отступить от графика, согласованного ОПЕК+ в июле прошлого года. Перерыв наступил после дипломатической работы Амоса Хохштейна, посланника администрации Байдена по энергетике, и других дипломатов.

— Это более важно с точки зрения политического сигнала, чем фактическое количество баррелей, — сказал глава отдела макроэкономических исследований нефти и газа в исследовательской компании Enverus Билл Фаррен-Прайс.

По его словам, это говорит о том, что Саудовская Аравия “может быть более готова к увеличению поставок”, поскольку санкции еще больше сокращают российское производство.

В условиях растущих ограничений на добычу и экспорт России происходит перестройка мирового энергетического рынка. Саудовцы и другие члены ОПЕК+, имеющие дополнительные объемы добычи нефти, могут получить выгоду. С другой стороны, по мнению некоторых аналитиков, даже Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, возможно, приближаются к пределу того, сколько нефти они могут добывать.

— Мы считаем, что на ОПЕК возлагается слишком большое бремя, чтобы компенсировать экономический ущерб от войны с участием России, огромного экспортера сырья, — написала в записке для клиентов после заседания аналитик RBC Capital Markets Хелима Крофт.

Саудовцы также пытаются улучшить свои отношения с администрацией Джо Байдена. Но Эр-Рияд, похоже, также не хочет разрывать свой пятилетний союз по нефтяным вопросам с Москвой, которая является одним из лидеров ОПЕК+.

Цены на нефть, которые упали примерно на 3 процента перед встречей, поскольку трейдеры ожидали значительного увеличения добычи, изменили направление после объявления ОПЕК+, при этом американская нефть марки West Texas Intermediate выросла более чем на 1 процент, примерно до $117 за баррель.

Тем не менее, решение ОПЕК+ получило одобрение со стороны Белого дома.

— Соединенные Штаты приветствуют принятое сегодня важное решение ОПЕК+ об увеличении поставок более чем на 200 тыс. баррелей в день в июле и августе на основе новых рыночных условий, — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Если до сих пор саудовцы отмахивались от просьб увеличить поставки нефти, сваливая высокие цены на геополитику и нехватку перерабатывающих мощностей, то теперь, по мнению аналитиков, они могут быть обеспокоены тем, что на горизонте маячит реальный дефицит, который может нанести ущерб мировой экономике и сократить спрос.

К августу ОПЕК+, по крайней мере теоретически, вернется к допандемическому уровню производства. Аналитики говорят, что этот момент может стать для организации возможностью пересмотреть такие вопросы, как квоты на добычу или даже роль России в организации.

В 2016 году саудовцы пригласили Россию в Организацию стран-экспортеров нефти, потому что она была одним из трех крупнейших мировых производителей, наряду с Саудовской Аравией и США. Теперь, из-за вторжения в Украину, “дни России как энергетической сверхдержавы идут на убыль”, сказал в недавнем интервью историк энергетики Дэниел Ергин.

С другой стороны, некоторые аналитики говорят, что саудовцы слишком много вложили в свои отношения с Россией, чтобы отказаться от них.

— Они не собираются отказываться от России, — сказала глава отдела нефтяных рынков в исследовательской компании Energy Aspects Амрита Сен, говоря о саудовцах.

По его мнению, Саудовская Аравия делает это по просьбе США.

Отметим, что на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с визитом в Эр-Рияде, где встречается со своими коллегами из Саудовской Аравии и ОАЭ. Они подтвердили свое согласие продолжать сотрудничество в рамках ОПЕК+.