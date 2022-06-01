Зависимость нескольких стран очень высокая: Зеркаль о вероятности газового эмбарго против РФ

Июнь, 01 в 20:50

Эмбарго на 2/3 российской нефти – очень значимое, а украинцам следует поблагодарить европейцев за то, что они уже сделали, и немного моделировать свои ожидания.

Об этом в интервью Фактам ICTV рассказала советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

Также она прокомментировала позицию Венгрии и Германии, европейские цены в Украине и стоит ли ожидать быстрого эмбарго на российский газ.

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— Как можно оценить принятые ограничения на поставку российской нефти в ЕС?

— Я считаю, что они очень значимы, особенно потому, что Россия теряет 90% своего рынка в ЕС по поставкам нефти и нефтепродуктов, а также возможность поставлять нефть в третьи страны, поскольку все общеизвестные европейские компании, в том числе страховая британская компания Llyod’s , отказываются страховать суда, везущие российскую нефть.

— Можно ли сейчас оценить сумму убытков для российского бюджета?

— В этом году это будет зависеть от того, как скоро будут отказываться европейские компании от российской нефти. Дело в том, что в прошлом месяце, например, Италия значительно увеличила использование именно российской нефти, поскольку россияне давали на нее значительную скидку.

А как они будут вести себя в этом году – неизвестно. Единственная цифра, которую уже назвал Bloomberg, это 10 млрд. Она может быть и не значима по сравнению с 200 млрд, которые РФ получает за нефть по году. В то же время, хочу обратить внимание, что это только начало. И это связано с тем, что эмбарго на нефть заработает через шесть месяцев, а на нефтепродукты – через восемь.

Я думаю, что украинцам стоит сказать европейцам спасибо за то, что они уже сделали, и немного моделировать свои ожидания, потому что все это связано с ростом цен на нефть и нефтепродукты в мире. Говорить о мгновенном прекращении всех источников снабжения очень трудно. И трудно может быть и нам тоже, потому что мы часть всемирного рынка и нефти, и нефтепродуктов.

Все это будет происходить постепенно, и, возможно, большинство откажется раньше срока в шесть месяцев.

— Мы с вами вспомнили об общем рынке. Я понимаю, что цена на нефть и нефтепродукты определенным образом растет, и это, конечно, будет затрагивать и нас. Можно ли сейчас прогнозировать стоимость нефтепродуктов через полгода?

— Я думаю, что все прогнозы – это очень неблагодарная вещь. Кривая сырьевого рынка растет, и на мировом рынке это происходит параллельно с ценами на продовольствие и другими товарами. Поэтому говорить о том, какая будет цена, особенно на украинском рынке – очень тяжело. Сейчас могу сказать, что цена на горючее в Украине намного меньше, чем в Европе.

— Определенным образом, я так понимаю, мы приблизимся к европейским ценам?

— Европейские цены уже перевалили за €2 еще месяц назад. Для нас сейчас действительно тяжело, но по сравнению с тем, сколько платят европейцы (конечно, они и получают больше, чем мы), мы еще в не очень тяжелой ситуации. Наиболее привилегированной является, конечно, Венгрия, которая продолжает получать российскую нефть и держать цены и свой рынок закрытыми даже от граждан стран-членов ЕС.

— По вашему мнению, можно было ли как-нибудь дожать Венгрию. И не только Венгрию, если я не ошибаюсь, Словакия и Чехия пока тоже остаются привилегированными. Действительно ли там другая ситуация, чем в Польше или Германии, отказавшихся от российской нефти?

— В Польше есть порты, поэтому, действительно, в этом случае ситуация несколько иная. А еще у Польши есть политическая воля отказаться от российской нефти, нефтепродуктов и вообще зависимости от РФ, поэтому невозможно сравнивать эти две страны.

Что касается Словакии, там находится завод венгерской компании МОЛ, которая пользуется российской нефтью, поэтому это, скорее, позиция не Словакии, а прежде всего Венгрии. То, что уже произошло, и есть определенным дожатием.

Еще несколько дней назад Орбан был категорически настроен по санкциям, утверждая, что с ним не согласовывали их введение в соответствии с процедурами, о которых он предварительно договаривался с Еврокомиссией. Вроде бы сначала должно быть какое-то решение, которое позволит диверсифицировать поставки и решить получение средств на модернизацию производства, а уже после этого говорить о каких-то санкциях.

Случилось наоборот, и здесь мы должны поблагодарить главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, для нее это было трудно.

– То есть в этом случае это был лучший компромисс для эмбарго, я правильно понимаю?

— Это фактически то, что мы просили в марте и апреле у Еврокомиссии и правительств стран-членов ЕС – эмбарго на поставку нефти морскими путями и запрет на страхование перевозящих ее судов. Это очень важный шаг, и мы должны действительно благодарить, что это 90-95% российской нефти, которая перестанет поставляться на рынки ЕС и мира.

Нельзя говорить, что это только потери для российского бюджета. Это гораздо глубже, потому что в производстве нефти и нефтепродуктов задействованы люди, получающие заработную плату, работающие на скважинах и на производстве. Это будет очень чувствительно для них, и наконец они почувствуют эффект военных действий на себе.

— Может ли Украина гарантировать безопасность проходящего по нашей территории нефтепровода Дружба, чтобы те страны, которые не присоединились к эмбарго, все же получали свою нефть?

— Я думаю, что ни у кого нет вопросов о надежности Украины как поставщика. Вместе с тем, мы продолжаем обеспечивать поставки и нефти, и газа в ЕС в соответствии с контрактами, несмотря на все боевые действия и человеческие потери, которые связаны с необходимостью обеспечения работы систем и газотранспортной, и нефтетранспортной. Потому что именно наши люди гибнут, обеспечивая этот транзит в Европу.

Все должны осознавать, что не только у ЕС и Венгрии есть свои интересы, но и у Украины тоже. И наш интерес прежде всего в том, чтобы завершить эту войну гораздо быстрее. В частности, перекрыв все возможные финансовые потоки для России, чтобы она не могла больше финансировать убийство наших людей.

— Насколько реальны, по вашему мнению, такие же шаги по поставке российского газа в страны Европы?

— Если с нефтью было тяжело, то с газом может быть еще более сложная ситуация, потому что зависимость некоторых стран от российского газа очень высока. В первую очередь речь идет о Германии, которая сделала очень высокую ставку на газ как транзитное топливо для перехода на зеленую энергетику.

Сейчас они пересматривают не только свою позицию, но и возможности поставки газа не только из РФ, но и другими путями, которых до сих пор не было. В то же время это требует от них многих усилий. Но уже сейчас они изменили свою позицию и очень много финансовых инвестиций, которые не рассчитывали делать, в частности, инвестируют в LNG-терминалы.

Думаю, мы вернемся к этому вопросу, но после решения того, что для нас очень важно, а именно – перспектива нашего членства в ЕС.