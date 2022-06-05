Жду подходящего момента: Папа Римский о визите в Украину

Июнь, 05 в 14:38

Папа Римский Франциск 4 июня встретился в Ватикане со 160 детьми, среди которых были украинские беженцы. Они пригласили понтифика посетить Украину.

– У меня нет вопроса, но скорее просьба: можете ли Вы поехать в Украину, чтобы спасти всех детей, которые там страдают? – спросил его мальчик Захар.

В ответ Папа Франциск сказал, что он много думает о детях в Украине, поэтому отправил туди нескольких кардиналов, относительно своего визита – ждет подходящего момента.

– У меня есть желание поехать в Украину, но должен дождаться подходящего момента, чтобы это сделать, понимаешь? Ибо нелегко принимать решения, которые могут больше навредить всему миру, чем помочь. Я должен найти подходящее время, чтобы это сделать, – подчеркнул Папа.

Он также сообщил, что на следующей неделе встречается с представителями украинского правительства, которые приедут, в том числе для того, чтобы обсудить его возможный визит.

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Президент Владимир Зеленский еще в марте пригласил Папу Римского Франциска посетить Украину.

Сам понтифик в начале мая сказал, что считает необходимым съездить в Москву, поскольку не видит, что Владимир Путин собирается останавливать войну в Украине. Относительно визита в Украину он сказал, что пока не планирует ехать в Киев.

Источник: Vatican News