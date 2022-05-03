Папа Римский Франциск пока не видит, что президент РФ Владимир Путин собирается остановить войну в Украине, поэтому понтифик считает необходимым поехать в Москву.

Об этом Франциск сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Папа Римский напомнил, что в первый день войны позвонил президенту Украины Зеленскому. Потом он пошел к российскому послу, которому передал четкое послание остановить войну.

— После двадцати дней войны я попросил передать Путину сообщение о том, что я готов поехать в Москву. Конечно, для этого кремлевскому лидеру нужно было найти “окно” в своем графике. Ответа мы еще не получили и продолжаем настаивать на встрече, — сказал Франциск.

Он боится, что, возможно, Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас.

— Но столько жестокости, как это не остановить? 25 лет назад мы пережили то же самое с Руандой, — отметил Папа Римский.

Сейчас же Папа Франциск пытается понять, что послужило причиной жестокой войны в Украине.

— Возможно, лай НАТО в дверь России побудил кремлевского лидера жестоко отреагировать и спровоцировать конфликт, — сказал Франциск.

Что касается поставок вооружения для Украины от стран НАТО, то понтифик пока не может понять — хорошо это или плохо. Он говорит, что очень далек от этого вопроса.

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По поводу визита в Украину, то Папа Римский пока не планирует ехать в Киев.

— В Киев я пока не поеду. Я послал кардинала Майкла Черни и кардинала Конрада Краевского, которые поехали туда в четвертый раз. Но я чувствую, что мне не нужно ехать. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным. Но я также священник, что я могу сделать? Я делаю то, что могу, — сказал Папа Римский.

Еще Франциск рассказал, что разговаривал с российским патриархом Кириллом, который “читал все оправдания войны”. На это Папа ответил, что они не правительство и не могут использовать язык политики, что их язык — это слово Иисуса.

Ранее Папа Римский призвал создать гуманитарные коридоры для эвакуации людей, оказавшихся на Мариупольском металлургическом заводе Азовсталь.