В понедельник, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

О подробностях украинский лидер проинформировал в своем Twitter-аккаунте. По словам президента, темами телефонных переговоров были: новое оружие для Украины, гарантии безопасности и разблокирование украинских портов.

Борис Джонсон подтвердил, что во время переговоров с Владимиром Зеленским шла речь о ситуации на фронте в Украине, в частности, о боях на Донбассе.

President @ZelenskyyUa just updated me on the ongoing battle against Russian aggression in the Donbas.

It’s clear the Ukrainian people will not bow to Russian brutality. We’re unwavering in our mission of ensuring Ukraine is defended and supported for the long-term. pic.twitter.com/eiW0buOrX4

— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 6, 2022