Июнь, 06 в 13:43

В понедельник, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

О подробностях украинский лидер проинформировал в своем Twitter-аккаунте. По словам президента, темами телефонных переговоров были: новое оружие для Украины, гарантии безопасности и разблокирование украинских портов.

– Провел разговор с Борисом Джонсоном. Проинформировал о ситуации на фронте. Получил подтверждение нового усиленного пакета оборонной поддержки Украины. Затронули вопрос активизации работы над гарантиями безопасности. Совместно с Великобританией ищем пути избежания продовольственного кризиса и разблокирования портов, — подчеркнул Зеленский.

Провів розмову з @BorisJohnson. Поінформував про ситуацію на фронті. Одержав підтвердження нового посиленого пакету оборонної підтримки ????????. Порушили питання активізації роботи над гарантіями безпеки. Спільно з ???????? шукаємо шляхи уникнення продовольчої кризи й розблокування портів. Сейчас смотрят — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2022

Борис Джонсон подтвердил, что во время переговоров с Владимиром Зеленским шла речь о ситуации на фронте в Украине, в частности, о боях на Донбассе.

– Президент Украины Владимир Зеленский только что проинформировал меня о продолжающейся битве против российской агрессии на Донбассе. Понятно, что украинский народ не склонится перед жестокостью России. Мы непоколебимы в нашей миссии по обеспечению защиты и поддержки Украины в долгосрочной перспективе, — подчеркнул Джонсон в своем Twitter-аккаунте.

President @ZelenskyyUa just updated me on the ongoing battle against Russian aggression in the Donbas. It’s clear the Ukrainian people will not bow to Russian brutality. We’re unwavering in our mission of ensuring Ukraine is defended and supported for the long-term. pic.twitter.com/eiW0buOrX4 — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 6, 2022

Стоит отметить, что сегодня правительство Великобритании официально подтвердило предоставление Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270, способных поражать цели на расстоянии до 80 км высокоточными ракетами.

Кроме РСЗО M270, Британия также предоставит большое количество боеприпасов M31A1. Украинских военных будут учить, как пользоваться этими РСЗО.

Как известно, Украина рассматривает Великобританию как одного из ключевых гарантов безопасности. Киев проводит переговоры с государствами мира по подписанию международного договора с гарантиями для Украины.

В конце мая в западных СМИ появилась информация, что премьер Британии Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать союз против России. Речь идет об альтернативе Евросоюзу — объединении стран, не разделяющих политику Брюсселя, а также действия Германии в отношении Москвы. Как утверждали СМИ, в модели Европейского Содружества, которую предлагает Джонсон, будет председательствовать Британия, а входить туда будут, кроме Украины, Польша, Эстония, Латвия и Литва.