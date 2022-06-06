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Факты / Украина / Политика

Новое оружие и разблокировка портов: Зеленский провел переговоры с Джонсоном

Юлия Соколова, редактор ленты
Борис Джонсон і Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

В понедельник, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

О подробностях украинский лидер проинформировал в своем Twitter-аккаунте. По словам президента, темами телефонных переговоров были: новое оружие для Украины, гарантии безопасности и разблокирование украинских портов.

– Провел разговор с Борисом Джонсоном. Проинформировал о ситуации на фронте. Получил подтверждение нового усиленного пакета оборонной поддержки Украины. Затронули вопрос активизации работы над гарантиями безопасности. Совместно с Великобританией ищем пути избежания продовольственного кризиса и разблокирования портов, — подчеркнул Зеленский.

Борис Джонсон подтвердил, что во время переговоров с Владимиром Зеленским шла речь о ситуации на фронте в Украине, в частности, о боях на Донбассе.

– Президент Украины Владимир Зеленский только что проинформировал меня о продолжающейся битве против российской агрессии на Донбассе. Понятно, что украинский народ не склонится перед жестокостью России. Мы непоколебимы в нашей миссии по обеспечению защиты и поддержки Украины в долгосрочной перспективе, — подчеркнул Джонсон в своем Twitter-аккаунте.

Стоит отметить, что сегодня правительство Великобритании официально подтвердило предоставление Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270, способных поражать цели на расстоянии до 80 км высокоточными ракетами.

Кроме РСЗО M270, Британия также предоставит большое количество боеприпасов M31A1. Украинских военных будут учить, как пользоваться этими РСЗО.

Как известно, Украина рассматривает Великобританию как одного из ключевых гарантов безопасности. Киев проводит переговоры с государствами мира по подписанию международного договора с гарантиями для Украины.

В конце мая в западных СМИ появилась информация, что премьер Британии Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать союз против России. Речь идет об альтернативе Евросоюзу — объединении стран, не разделяющих политику Брюсселя, а также действия Германии в отношении Москвы. Как утверждали СМИ, в модели Европейского Содружества, которую предлагает Джонсон, будет председательствовать Британия, а входить туда будут, кроме Украины, Польша, Эстония, Латвия и Литва.

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