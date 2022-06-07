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Факты / Мир

Борису Джонсону не смогли объявить вотум недоверия

Анастасия Гевко, редактор ленты
Борис Джонсон
Фото: Depositphotos

В понедельник, 6 июня, в Великобритании не смогли объявить вотум недоверия премьер-министру Борису Джонсону.

Новость обновлена деталями о количестве голосов за и против Джонсона в 23.02.

Голосование по данному вопросу провел британский парламент. 

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Согласно правилам, после объявления парламентом вотума недоверия Борису Джонсону пришлось бы сложить полномочия премьер-министра. 

Как сообщает CNN, Джонсон получил вотум доверия со счетом 211 против 148. В издании отмечают, что этот отрыв довольно “незначительный”.

Чтобы остаться на должности, Джонсону нужно было заручиться поддержкой не менее чем 50% всех депутатов-консерваторов плюс один, всего – 180 человек. Теперь Борис Джонсон получил год иммунитета по этому вопросу и вотум не смогут созвать в ближайшие 12 месяцев.

Почему Борису Джонсону хотели объявить о недоверии

Причиной попытки объявления вотума стало то, что в резиденции премьер-министра Джонсона проходили вечеринки в разгар пандемии коронавирусной инфекции, за что его жестко раскритиковала общественность.

В прошлый раз предварительное голосование за вотум недоверия премьер-министру проходило в британском парламенте при Терезе Мэй, это был декабрь 2018 года. Тогда Мэй выиграла, получив 200 голосов против 117, однако все равно ушла в отставку спустя пять месяцев.

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Источник: CNN
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