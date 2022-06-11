Июнь, 11 в 9:50

Беларусь снова продлила срок проверки боевой готовности своих Вооруженных сил вблизи границы с Украиной.

После очередного смещения сроков она должна была завершиться сегодня. Однако Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 11 июня сообщил о решении Беларуси продлить проверку еще на неделю, до 18 июня.

Еще четыре недели, до 8 июля, будет длиться закрытие воздушного пространства над южной частью Беларуси.

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В настоящее время, согласно данным украинской стороны, на украинско-белорусской границе в Брестской и Гомельской областях, что на Волынском и Полесском направлениях, сосредоточены до семи батальонов ВС Беларуси.

Угроза ракетных и авиационных ударов с территории соседней страны по состоянию на 11 июня не уменьшается.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 108-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны Беларуси