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Факты / Украина

Карта боевых действий на 05.06.2022 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

На 102-е сутки полномасштабной войны российские военные продолжают обстреливать украинские населенные пункты.

Карта боевых действий в Украине на 05.06.2022

Карта бойових дій 4 червня 2022

Угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси, что на Волынском и Полесском направлениях, сохраняется.

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Согласно имеющейся в распоряжении Генерального штаба ВСУ информации, Беларусь продолжила проверку боевой готовности подразделений своих Вооруженных сил до 11 июня.

Так, в Брестской области подразделения одной из бригад белорусских Сил специальных операций во время контрольно-тактического занятия отработали действия в городских условиях, а также преодоление водного препятствия.

На Северском направлении враг обстрелял из артиллерии объекты инфраструктуры в районах населенных пунктов Стариково и Катериновка Сумской области, а также населенного пункта Каменская Слобода Черниговской области.

Также россияне привлекли беспилотник, чтобы уточнить расположение позиций украинских войск в этих двух регионах.

Не прекращают российские военные открывать огонь по позициям ВСУ вблизи Харькова.

Кроме того, оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе села Черкасские Тишки.

На Славянском направлении армия РФ после перегруппировки войск идет в наступление в направлениях Долгенькое – Долина и Бражковка – Вернополье.

Наступлением на Донецком направлении подразделения российских военных пытаются оцепить украинские войска в районах Северодонецка и Лисичанска и заблокировать основные логистические пути.

На Лиманском направлении враг наступает в сторону Святогорска и пытается вытеснить Вооруженные силы Украины на правый берег реки Северский Донец.

Продолжаются штурмовые действия оккупантов при поддержке артиллерии на Северодонецком направлении.

В настоящее время под их контролем восточная часть города. Кроме того, наступлением в направлении Нырково – Николаевки захватчики пытаются занять высотное положение.

На Бахмутское направление россияне перебросили более 20 единиц вооружения и военной техники, чтобы доукомплектовать подразделения после потерь.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российская армия обстреливает передний край обороны и тыловые районы украинских войск, чтобы сковать подразделения и помешать их перегруппировке.

На Южнобужском направлении россияне заминировали побережье реки Ингулец.

Также на Николаевском направлении армия РФ развернула до двух реактивных и двух батарей ствольной артиллерии.

Значительные потери заставили оккупантов отойти после попытки восстановить свои утраченные позиции в направлении Сухого Ставка и Лозового.

В акватории Черного моря готовы к применению ракетного вооружения пять носителей крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Потери РФ на 5 июня 2022

  • личного состава – около 31 150 (+100),
  • танков ‒ 1 381 (+5),
  • боевых бронированных машин ‒ 3 392 (+13),
  • артиллерийских систем – 686 (+6),
  • реактивных систем залпового огня – 207,
  • средств противовоздушной обороны – 95,
  • самолетов – 210,
  • вертолетов – 175,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 548 (+8),
  • крылатых ракет – 122,
  • кораблей (катеров) – 13,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 360 (+23),
  • специальной техники – 53 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 102-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW

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