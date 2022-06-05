Карта боевых действий на 05.06.2022 – ситуация на фронте
На 102-е сутки полномасштабной войны российские военные продолжают обстреливать украинские населенные пункты.
Карта боевых действий в Украине на 05.06.2022
Угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси, что на Волынском и Полесском направлениях, сохраняется.
Согласно имеющейся в распоряжении Генерального штаба ВСУ информации, Беларусь продолжила проверку боевой готовности подразделений своих Вооруженных сил до 11 июня.
Так, в Брестской области подразделения одной из бригад белорусских Сил специальных операций во время контрольно-тактического занятия отработали действия в городских условиях, а также преодоление водного препятствия.
На Северском направлении враг обстрелял из артиллерии объекты инфраструктуры в районах населенных пунктов Стариково и Катериновка Сумской области, а также населенного пункта Каменская Слобода Черниговской области.
Также россияне привлекли беспилотник, чтобы уточнить расположение позиций украинских войск в этих двух регионах.
Не прекращают российские военные открывать огонь по позициям ВСУ вблизи Харькова.
Кроме того, оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе села Черкасские Тишки.
На Славянском направлении армия РФ после перегруппировки войск идет в наступление в направлениях Долгенькое – Долина и Бражковка – Вернополье.
Наступлением на Донецком направлении подразделения российских военных пытаются оцепить украинские войска в районах Северодонецка и Лисичанска и заблокировать основные логистические пути.
На Лиманском направлении враг наступает в сторону Святогорска и пытается вытеснить Вооруженные силы Украины на правый берег реки Северский Донец.
Продолжаются штурмовые действия оккупантов при поддержке артиллерии на Северодонецком направлении.
В настоящее время под их контролем восточная часть города. Кроме того, наступлением в направлении Нырково – Николаевки захватчики пытаются занять высотное положение.
На Бахмутское направление россияне перебросили более 20 единиц вооружения и военной техники, чтобы доукомплектовать подразделения после потерь.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российская армия обстреливает передний край обороны и тыловые районы украинских войск, чтобы сковать подразделения и помешать их перегруппировке.
На Южнобужском направлении россияне заминировали побережье реки Ингулец.
Также на Николаевском направлении армия РФ развернула до двух реактивных и двух батарей ствольной артиллерии.
Значительные потери заставили оккупантов отойти после попытки восстановить свои утраченные позиции в направлении Сухого Ставка и Лозового.
В акватории Черного моря готовы к применению ракетного вооружения пять носителей крылатых ракет морского базирования типа Калибр.
Потери РФ на 5 июня 2022
- личного состава – около 31 150 (+100),
- танков ‒ 1 381 (+5),
- боевых бронированных машин ‒ 3 392 (+13),
- артиллерийских систем – 686 (+6),
- реактивных систем залпового огня – 207,
- средств противовоздушной обороны – 95,
- самолетов – 210,
- вертолетов – 175,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 548 (+8),
- крылатых ракет – 122,
- кораблей (катеров) – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 360 (+23),
- специальной техники – 53 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 102-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ, ISW