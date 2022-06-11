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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |
Взрывы в Харькове и оборона Северодонецка: что происходит на 108-й день войны (онлайн)

Взрывы в Харькове и оборона Северодонецка: что происходит на 108-й день войны (онлайн)

В ночь на 11 июня в Харькове снова были слышны взрывы.

Состоялся обмен пленными по формуле “4 на 5”. Домой вернулись пять украинцев, в том числе председатель Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко.

Возле офиса главаря террористической организации “ДНР” Пушилина в оккупированном Донецке раздался взрыв.

В Мариуполе начались вспышки инфекционных заболеваний из-за массовых захоронений.

ВСУ держат Северодонецкую оборону и укрепляют Лисичанск в ожидании штурма. Кроме того, украинские защитники отодвинули линию фронта на 5-7 километров от Запорожья.

Оккупанты усилили свое присутствие в Черном море, они держат наготове 40 крылатых ракет.

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01:17 - 11 июня

Украинцы постарели на 10-15 лет из-за войны, начатой ​​Россией. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

— Болезни, которые догоняли нас, например, в 60 лет, теперь будут догонять в 45-50 лет. В частности, из-за психологических изменений в организме, – убежден глава Минздрава Украины.

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01:07 - 11 июня

На войне погиб известный украинский военный корреспондент Алексей Чубашев. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах он умер.

– К сожалению, на войне погиб военный журналист, офицер Алексей Чубашев. Он был автором программы Рекрут UA, также известный как бывший руководитель Армии FM и Военного телевидения Украины. Герои не умирают, – подчеркнул глава Офиса президента Андрей Ермак.

Фото: Алексей Чубашев

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01:04 - 11 июня

В Херсонской области украинские защитники ликвидировали двух российских генералов. Один из них был ответственным за организацию псевдореферендума в Херсонской области, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Херсон

Фото: Минобороны Украины

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01:02 - 11 июня

Смертный приговор двум британцам и гражданину Марокко от марионеточной власти непризнанной ДНР – это сигнал для всех политических лидеров, которые не хотят разрушить отношения с Москвой. Страны Европы должны объединиться и начать действовать, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: Depositphotos

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