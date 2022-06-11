Взрывы в Харькове и оборона Северодонецка: что происходит на 108-й день войны (онлайн)

В ночь на 11 июня в Харькове снова были слышны взрывы.

Состоялся обмен пленными по формуле “4 на 5”. Домой вернулись пять украинцев, в том числе председатель Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко.

Возле офиса главаря террористической организации “ДНР” Пушилина в оккупированном Донецке раздался взрыв.

В Мариуполе начались вспышки инфекционных заболеваний из-за массовых захоронений.

ВСУ держат Северодонецкую оборону и укрепляют Лисичанск в ожидании штурма. Кроме того, украинские защитники отодвинули линию фронта на 5-7 километров от Запорожья.

Оккупанты усилили свое присутствие в Черном море, они держат наготове 40 крылатых ракет.