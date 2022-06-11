Хотят продержаться после санкций: в Луганской области оккупанты уже украли 25 тыс. тонн зерна

Июнь, 11 в 16:38

В Луганской области российские солдаты хвастаются своими кражами на временно оккупированных территориях. Оккупанты уже украли 25 тыс. тонн зерна, а теперь хотят получить почти 1 млн тонн зерновых. Захватчики даже на скорую руку организовали железную дорогу из Старобельского элеватора для переправки в Россию 650 тонн ворованного зерна.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подчеркнул, что на самом деле масштабы преступлений РФ в несколько раз больше, поскольку такая же ситуация наблюдается с маслом, колбасами и сырами, которые оккупанты перенаправляют в Якутию и Красноярск.

— А теперь от перспективы получают рекордный урожай озимой пшеницы – почти 1 млн тонн зерновых посеянных осенью на полях мирной украинской Луганщины! Сами признаются, что такого счастья у них никогда не было, — заявил Гайдай.

По словам главы Луганской ОВА, оккупанты не отдадут зерно мирным жителям. Прокремлевские наемники все отправят в Россию, чтобы продержаться после введенных международных санкций за полномасштабное вторжение в Украину.

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— Мы понимаем, что ни местному населению, ни жителям территорий Луганщины, захваченных в 2014 году, эти урожаи не достанутся. Все поедет в Россию, которая или сама сожрет, или продаст, чтобы хоть как-то продержаться на плаву под давлением международных санкций, — считает Гайдай.

Похожая ситуация с маслом, колбасами и сырами из временно оккупированных территорий Луганщины. По мнению главы ОВА, российским солдатам безразлично, что будут есть жители захваченных городов и поселков.