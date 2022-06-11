Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Хотят продержаться после санкций: в Луганской области оккупанты уже украли 25 тыс. тонн зерна

Юля Захарченко, редактор ленты
Хотят продержаться после санкций: в Луганской области оккупанты уже украли 25 тыс. тонн зерна
Фото: Depositphotos

В Луганской области российские солдаты хвастаются своими кражами на временно оккупированных территориях. Оккупанты уже украли 25 тыс. тонн зерна, а теперь хотят получить почти 1 млн тонн зерновых. Захватчики даже на скорую руку организовали железную дорогу из Старобельского элеватора для переправки в Россию 650 тонн ворованного зерна.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подчеркнул, что на самом деле масштабы преступлений РФ в несколько раз больше, поскольку такая же ситуация наблюдается с маслом, колбасами и сырами, которые оккупанты перенаправляют в Якутию и Красноярск.

— А теперь от перспективы получают рекордный урожай озимой пшеницы – почти 1 млн тонн зерновых посеянных осенью на полях мирной украинской Луганщины! Сами признаются, что такого счастья у них никогда не было, — заявил Гайдай.

По словам главы Луганской ОВА, оккупанты не отдадут зерно мирным жителям. Прокремлевские наемники все отправят в Россию, чтобы продержаться после введенных международных санкций за полномасштабное вторжение в Украину.

Сейчас смотрят

— Мы понимаем, что ни местному населению, ни жителям территорий Луганщины, захваченных в 2014 году, эти урожаи не достанутся. Все поедет в Россию, которая или сама сожрет, или продаст, чтобы хоть как-то продержаться на плаву под давлением международных санкций, — считает Гайдай.

Похожая ситуация с маслом, колбасами и сырами из временно оккупированных территорий Луганщины. По мнению главы ОВА, российским солдатам безразлично, что будут есть жители захваченных городов и поселков.

— Так же и с маслом, колбасами и сырами из захваченных районов Луганщины – их теперь будут есть в Якутии и Красноярске. Можно было бы сказать, что наконец-то там хоть нормальную колбасу попробуют. Однако очевидно, что оккупантов абсолютно не интересует, что будет есть население временно захваченных территорий, — добавил глава Луганской ОВА.

Читайте
Нельзя доверять словам Путина, Россия сознательно использует голод как оружие – немецкий министр

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка