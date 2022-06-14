Июнь, 13 в 21:14

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг обвинения в том, что он слишком медлил с поставкой вооружения, которое ранее было обещано Украине.

Об этом сообщает местное издание Handelsblatt.

Шольц напомнил, что Вооруженные силы Украины необходимо обучать обращению с современными и сложными системами вооружений.

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— Речь идет о действительно тяжелом оборудовании. Они должны быть в состоянии использовать его, они должны быть хорошо обучены для этого, что в настоящее время и происходит в Федеративной Республике Германии, — сказал Шольц.

Шольц заверил, что в Украину поедет все оружие, которые было обещано.

Кроме того, есть вооружение на складах, которое также готовится к отправке.

Украина уже давно обвиняет правительство Германии в нерешительности в поставках оружия.

— Вызывает разочарование тот факт, что поставки оружия из Германии осуществляются крайне медленно, — ранее заявил посол в Берлине Андрей Мельник.

Стоит отметить, что осенью этого года Украина должна получить от Германии сверхсовременные системы противовоздушной обороны IRIS-T. 1 июня канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил решение о передаче Украине систем IRIS-T.

Ранее сообщалось, что в июне Украина может получить от Германии самоходные пушки-гаубицы Panzerhaubitze 2000. А в июле-августе поступят немецкие зенитные самоходные установки Gepard.