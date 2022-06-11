Июнь, 11 в 19:09

Уже осенью этого года Украина должна получить от Германии сверхсовременные системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом сообщил в одном из интервью посол Украины в Германии Андрей Мельник. По его словам, первые средства из €1 млрд, заложенного в бюджете немецкого Минобороны на помощь нашему государству, будут потрачены именно на IRIS-T.

– Что касается ПВО — система IRIS-T — единственное, за что я поблагодарил и канцлера, и правительство за последние месяцы. Мы по нему работали с первых дней войны. Эта система самая крутая в мире. Ее можно сравнить с американским Patriot. Это немецкий продукт. У Бундесвера этих систем нет. Их имеют Швеция, Египет, — отметил Мельник.

Посол объяснил, что эта система ПВО сейчас находится на этапе изготовления, поэтому Берлин не может ее передать в более короткие сроки. Мельник напомнил, что 1 июня канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил решение о передаче Украине систем IRIS-T.

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Посол уточнил, что их поставка в наше государство ожидается в октябре этого года.

– Это будет закупка у немецкого производителя нужного нам оружия, параметры которого мы определили. Производство завершится в конце лета. Потом – обучение. Поставка – в октябре. Прорыв в том, что это первое оружие не старого образца, а самое новое, — подчеркнул Мельник.

По его словам, системы ПВО IRIS-T способны защитить территорию “размером примерно с Киев” (речь идет о круге диаметром 40 км).

– В течение 3-4 лет Украина сможет защитить города и наиболее важные объекты – добавил посол.

ПВО IRIS-T – это ракета малой дальности, оснащенная инфракрасной головкой самонаведения. Дальность пуска IRIS-T составляет около 25 км. Дальность стрельбы зенитной IRIS-T средней дальности увеличена до 40 км.

Стоит отметить, что в июне Украина может получить от Германии самоходные пушки-гаубицы Panzerhaubitze 2000. А в июле-августе поступят немецкие зенитные самоходные установки Gepard.