Июнь, 11 в 12:00

Украина может получить от Германии самоходные пушки-гаубицы Panzerhaubitze 2000 уже в июне. А в дальнейшем нашему государству могут передать немецкие зенитные самоходные установки Gepard.

Об этом рассказал в одном из интервью посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Он отметил, что, несмотря на обещания и заявления немецких политиков, в частности канцлера Олафа Шольца, Германия до сих пор не передала Украине ни одной единицы тяжелого оружия.

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– С одной стороны, якобы есть политическое решение, даже историческое, от Бундестага от 28 апреля 2022… о том, что Германия будет поставлять Украине тяжелое вооружение и комплексные системы… Был целый ряд объявлений, громких заявлений на протяжении последних недель. А с другой стороны, по состоянию на 105-й день войны РФ против Украины, ни одна, я повторяю, ни одна единица именно тяжелой техники — по меньшей мере, это артиллерия, гаубицы, БМП, танки, — ни одна не была поставлена в Украину, — подчеркнул Мельник.

Несмотря на это, посол проинформировал, что летом ожидается выполнение, по меньшей мере, двух обещаний Берлина по поводу поставок Украине тяжелого оружия.

В частности, речь идет о гаубице Panzerhaubitze 2000, которую наше государство может получить около 22 июня. А установки Gepard должны поступить в июле и августе.

– Речь идет о двух обещаниях: 7 самоходных гаубиц, которые будут переданы нам, мы эти системы получим где-то 22 июня. И самоходные зенитные системы, так называемые Гепарды. Это тоже старое оружие – 30 единиц: 15 Гепардов – до конца июля, еще 15 – до конца августа. То есть только два решения из всех объявленных немецким правительством до сегодня, которые находятся в стадии реализации, — отметил Мельник.

Как известно, 28 апреля немецкий Бундестаг большинством голосов поддержал предоставление Украине тяжелого вооружения для противодействия военной агрессии РФ. В то же время Берлин затягивает передачу нашему государству тяжелого вооружения. В мае немецкие СМИ писали, что правительство Германии свело к минимуму военную поддержку Украины.

Пока известно, что Украина должна получить от Германии самоходные пушки-гаубицы PzH 2000. Украинские воины уже начали тренировочные стрельбы из этого оружия.

Кроме того, наше государство получит зенитные танки Gepard из Германии.

В Берлине анонсировали и поставки Украине систем противовоздушной обороны Iris-T, однако сразу уточнили, что “на это уйдут месяцы”.