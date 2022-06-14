Июнь, 14 в 15:09

Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине все необходимое вооружение.

В этом глава Пентагона Ллойд Остин заверил во время пресс-конференции в Багкоке.

– США готовы предоставить все, чтобы помочь Украине добиться успеха, одновременно не забывая о собственной боевой готовности, – сказал министр обороны США Ллойд Остин.

Кроме того, добавил Ллойд Остин, партнеры Соединенных Штатов также готовы оказать значительную помощь Украине.

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– Вы знаете, что мы уже предоставили значительное количество гаубиц с 155-миллиметровыми боеприпасами и многое другое. Такие же гаубицы передали и другие страны.

Министр обороны заверил, что США и дальше будут работать над тем, чтобы Украина как можно скорее получала все необходимое вооружение для защиты своей территории.

Напомним, что накануне советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украине для победы в войне нужны:

1 тыс. гаубиц калибра 155 мм;

300 реактивных систем залпового огня;

500 танков;

2 тыс. единиц бронетехники;

1 тыс. дронов.

Украинская сторона ожидает решения министров обороны стран мира, у которых на 15 июня запланирована встреча Контактной группы в Брюсселе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 111-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: U. S. Department of Defense