Июнь, 13 в 12:21

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал количество тяжелого оружия, которое необходимо Украине для победы в полномасштабной жестокой войне, развязанной Россией.

Детали Подоляк озвучил в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, что Украине нужно оружие для паритета (равных возможностей) с войсками РФ на поле боя.

– Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить РФ из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия, — отметил советник руководителя ОПУ.

Подоляк также назвал точные цифры по типам оружия, которое необходимо Украине:

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• 1000 гаубиц калибра 155 мм;

• 300 РСЗО (реактивных систем залпового огня);

• 500 танков;

• 2000 единиц бронетехники;

• 1000 дронов.

Подоляк напомнил, что 15 июня в Брюсселе (Бельгия) состоится очередная встреча Контактной группы министров обороны стран мира. Он подчеркнул, что Украина ожидает решений по ее итогам.

Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути ???????? з ????????, нам потрібен паритет важкої зброї: 1000 гаубиць калібру 155 мм;

300 РСЗВ;

500 танків;

2000 одиниць бронетехніки;

1000 дронів. 15.06 у #Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 13, 2022

Стоит отметить, что это будет третья за последние месяцы встреча министров обороны стран мира относительно военной помощи Украине. Ее проведет глава Пентагона Ллойд Остин 15 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Первая встреча министров обороны 40 стран мира прошла 26 апреля на американской авиабазе Рамштайн в Германии. По ее итогам была создана Консультативная группа по вопросам обороны Украины, которая действует на постоянной основе.

А вторая встреча министров состоялась 23 мая в онлайн-формате. По ее итогам Украине предоставили противокорабельные ракеты Harpoon.

Как отмечали в Министерстве обороны Украины, нашему государству пока не хватает тяжелого вооружения, чтобы победить российских оккупантов. В то же время идет работа над тем, чтобы оружие появилось как можно скорее.

Источник: Михаил Подоляк

Фото: Генеральный штаб ВСУ