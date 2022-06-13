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Факты / Украина

Подоляк рассказал, сколько тяжелого оружия нужно, чтобы отбросить войска РФ из Украины

Юлия Соколова, редактор ленты
Гаубиці М777

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал количество тяжелого оружия, которое необходимо Украине для победы в полномасштабной жестокой войне, развязанной Россией.

Детали Подоляк озвучил в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, что Украине нужно оружие для паритета (равных возможностей) с войсками РФ на поле боя.

– Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить РФ из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия, — отметил советник руководителя ОПУ.

Подоляк также назвал точные цифры по типам оружия, которое необходимо Украине:

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• 1000 гаубиц калибра 155 мм;

• 300 РСЗО (реактивных систем залпового огня);

• 500 танков;

• 2000 единиц бронетехники;

• 1000 дронов.

Подоляк напомнил, что 15 июня в Брюсселе (Бельгия) состоится очередная встреча Контактной группы министров обороны стран мира. Он подчеркнул, что Украина ожидает решений по ее итогам.

Стоит отметить, что это будет третья за последние месяцы встреча министров обороны стран мира относительно военной помощи Украине. Ее проведет глава Пентагона Ллойд Остин 15 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Первая встреча министров обороны 40 стран мира прошла 26 апреля на американской авиабазе Рамштайн в Германии. По ее итогам была создана Консультативная группа по вопросам обороны Украины, которая действует на постоянной основе.

А вторая встреча министров состоялась 23 мая в онлайн-формате. По ее итогам Украине предоставили противокорабельные ракеты Harpoon.

Как отмечали в Министерстве обороны Украины, нашему государству пока не хватает тяжелого вооружения, чтобы победить российских оккупантов. В то же время идет работа над тем, чтобы оружие появилось как можно скорее.

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Источник: Михаил Подоляк

Фото: Генеральный штаб ВСУ

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