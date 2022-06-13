Подоляк рассказал, сколько тяжелого оружия нужно, чтобы отбросить войска РФ из Украины
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал количество тяжелого оружия, которое необходимо Украине для победы в полномасштабной жестокой войне, развязанной Россией.
Детали Подоляк озвучил в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, что Украине нужно оружие для паритета (равных возможностей) с войсками РФ на поле боя.
– Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить РФ из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия, — отметил советник руководителя ОПУ.
Подоляк также назвал точные цифры по типам оружия, которое необходимо Украине:
• 1000 гаубиц калибра 155 мм;
• 300 РСЗО (реактивных систем залпового огня);
• 500 танков;
• 2000 единиц бронетехники;
• 1000 дронов.
Подоляк напомнил, что 15 июня в Брюсселе (Бельгия) состоится очередная встреча Контактной группы министров обороны стран мира. Он подчеркнул, что Украина ожидает решений по ее итогам.
Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути ???????? з ????????, нам потрібен паритет важкої зброї:
1000 гаубиць калібру 155 мм;
300 РСЗВ;
500 танків;
2000 одиниць бронетехніки;
1000 дронів.
15.06 у #Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 13, 2022
Стоит отметить, что это будет третья за последние месяцы встреча министров обороны стран мира относительно военной помощи Украине. Ее проведет глава Пентагона Ллойд Остин 15 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Первая встреча министров обороны 40 стран мира прошла 26 апреля на американской авиабазе Рамштайн в Германии. По ее итогам была создана Консультативная группа по вопросам обороны Украины, которая действует на постоянной основе.
А вторая встреча министров состоялась 23 мая в онлайн-формате. По ее итогам Украине предоставили противокорабельные ракеты Harpoon.
Как отмечали в Министерстве обороны Украины, нашему государству пока не хватает тяжелого вооружения, чтобы победить российских оккупантов. В то же время идет работа над тем, чтобы оружие появилось как можно скорее.
Источник: Михаил Подоляк
Фото: Генеральный штаб ВСУ