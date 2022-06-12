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Шольц, Макрон и Драги планируют приехать в Украину перед саммитом G7 — Bild

Юля Захарченко, редактор ленты
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Шольц, Макрон и Драги планируют приехать в Украину перед саммитом G7 — Bild
Фото: Depositphotos

Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и глава правительства Италии Марио Драги планируют посетить Украину, пишут иностранные издания.

По неподтвержденной информации, визит запланирован перед саммитом стран Большой семерки в конце июня. Париж и Берлин уже некоторое время ведут переговоры о совместном визите в столицу.

По данным СМИ, Макрон хотел приехать в Киев только после парламентских выборов во Франции, которые запланированы в два тура на 12 и 19 июня.

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Начатая Россией война на Востоке Украины обостряется, поскольку в Киеве сейчас ведутся переговоры о европейском будущем страны.

В ближайшие дни Еврокомиссия планирует опубликовать рекомендацию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Президент Владимир Зеленский ожидает, что в июне появится историческое решение на пути к европейскому будущему.

В Киев уже приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и провела переговоры с президентом Владимиром Зеленским о заявке Украины на членство в Европейском Союзе.

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Источник: Bild
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