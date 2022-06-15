В НАТО готовятся помочь Украине перейти с постсоветского на современное вооружение

Июнь, 15 в 14:11

Североатлантический альянс сегодня объявит о выделении Украине нового пакета военной помощи.

Об этом на брифинге в Брюсселе накануне встречи министров десятков стран объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, во время встречи у министра обороны Украины Алексея Резникова будет “возможность проинформировать о том, в чем срочно нуждается Украина”. А для союзников, в свою очередь – “сделать новые заявления в поддержку Украины”.

Сейчас смотрят

— Министры обороны НАТО вечером объявят о выделении Украине новой военной помощи, включая тяжелые вооружения и дальнобойную артиллерию. Мы очень сосредоточены на усилении поддержки, – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что Альянс готовит план полного перевода украинской армии с постсоветского вооружения на современное оружие.

— Я ожидаю, что на саммите союзники НАТО согласуют всесторонний пакет помощи Украине. Помощь Украине в долгосрочной перспективе, в переходе от оборудования советских времен к современному оборудованию НАТО, а также в улучшении оперативной совместимости с НАТО, – сказал он.

В среду, 15 июня, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится встреча с министрами обороны около 50 стран под председательством главы Пентагона Ллойда Остина, чтобы обсудить вопросы поставок оружия Украине.

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина готова перевести свое вооружение на стандарты НАТО в течение месяца. Он добавил, что освоение украинскими военными артиллерии, поставленной из стран Запада, заняло две недели.

Источник: US Mission to NATO