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Факты / Украина

Украина сможет перевести свое вооружение на стандарты НАТО за месяц – Резников

Анастасия Гевко, редактор ленты
Украина сможет перевести свое вооружение на стандарты НАТО за месяц – Резников
Фото: УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что освоение украинскими военными артиллерии, которую поставили из стран Запада, заняло две недели. В целом, по его словам, Украина готова перевести свое вооружение на стандарты НАТО за месяц.

– Как сказал товарищ Черчилль, дайте нам инструменты, и мы закончим работу, – сообщил Резников в интервью The Economist, опубликованном 12 июня.

Он добавил, что Украине нужна помощь западных союзников в вооружении, “причем быстро, потому что цена любой задержки измеряется украинской кровью”.

Отмечается, что Резников заявил о наличии трещин в западном альянсе, но старался быть вежливым, называя усталость союзников “естественной психологической реакцией на стресс”, так как у их лидеров есть “обязательства продумывать последствия”, а у политиков есть и свои “внутренние проблемы”, о которых нужно беспокоиться.

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Тем не менее министр подчеркнул, что некоторые союзники Украины больше говорят о правах человека и свободах, чем защищают их. 

– Бюрократия и прагматизм Запада оказались намного сильнее его ценностей… Либо мир не совсем понимает, что происходит, либо понимает, устал и довольствуется гибелью нескольких украинцев, – считает Резников.

Министр обороны сообщил, что украинский народ никогда не пойдет на территориальные уступки оккупантам. 

– Они пытаются создать достаточно хаоса, паники и страха, чтобы заставить нас подписать акт о капитуляции… Это не сработало. Мы даже близко не подошли к такому настроению, – резюмировал Резников.

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Источник: Интерфакс-Украина
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