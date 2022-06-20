Венгрия поддержит статус кандидата в ЕС для Украины — Орбан

Июнь, 20 в 17:53

Венгрия поддержит предоставление Украине и Молдове статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на видеоконференции по подготовке к саммиту ЕС 24-25 июня. В нем приняли участие лидеры Бельгии, Болгарии, Эстонии, Люксембурга и Мальты.

Орбан согласился с предложением ЕС предоставить Украине и Молдове статус кандидата в ЕС.

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Он добавил, что Венгрия вместе с несколькими другими странами-членами считает, что Грузия и Босния и Герцеговина должны получить статусы в таком же темпе.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в членство в ЕС. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина в целом продвинулась в достижении стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека и уважение и защиту меньшинств.

Также статус кандидата Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдове. В то же время в отношении Грузии фон дер Ляйен заявила, что состояние демократии в этой стране не отвечает Копенгагенским критериям и государство должно воплотить изменения в получение этого статуса.

Официальное решение о статусе для Украины, Молдовы и Грузии должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23 июня.

Источник: Hirado