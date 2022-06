Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.

We recommend to give Ukraine the candidate status, on the understanding that the country will carry out a number of important reforms.

Ukraine has clearly shown commitment to live up to European values and standards.

And embarked, before the war, on its way towards the EU. pic.twitter.com/Cggme0Ep0l

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022