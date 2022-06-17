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Факты / Украина

Историческое решение: Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Подтверждено
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Факты ICTV

Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.

– Комиссия рекомендует Совету, во-первых, предоставить Украине европейскую перспективу, и во-вторых – предоставить статус кандидата. Конечно, с пониманием, что страна выполнит определенный набор дальнейших важных реформ, – сказала она.

Еврокомиссия заявила, что Украина в целом продвинулась в достижении стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека и уважение и защиту меньшинств.

Также они отметили, что Украина имеет хорошие макроэкономические результаты, демонстрируя достойное внимание макроэкономической и финансовой стабильности и нуждаясь в продолжении амбициозных структурных экономических реформ.

– Мы знаем, что украинцы готовы умереть за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они жили с нами европейской мечтой, – добавила фон дер Ляйен.

Теперь лидеры европейских стран должны принять окончательное решение о предоставлении нашей стране статуса кандидата в Европейский Союз на саммите 23-24 июня.

Кроме того, Еврокомиссия также рекомендовала предоставить и Молдове статус кандидата, понимая, что страна будет проводить реформы.

Грузии же рекомендовали предоставить европейскую перспективу, но вернуться и оценить, насколько она соответствует ряду условий, прежде чем предоставить ей статус кандидата.

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