Июнь, 17 в 13:04

Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.

– Комиссия рекомендует Совету, во-первых, предоставить Украине европейскую перспективу, и во-вторых – предоставить статус кандидата. Конечно, с пониманием, что страна выполнит определенный набор дальнейших важных реформ, – сказала она.

We recommend to give Ukraine the candidate status, on the understanding that the country will carry out a number of important reforms. Сейчас смотрят Ukraine has clearly shown commitment to live up to European values and standards. And embarked, before the war, on its way towards the EU. pic.twitter.com/Cggme0Ep0l — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022

Еврокомиссия заявила, что Украина в целом продвинулась в достижении стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека и уважение и защиту меньшинств.

Также они отметили, что Украина имеет хорошие макроэкономические результаты, демонстрируя достойное внимание макроэкономической и финансовой стабильности и нуждаясь в продолжении амбициозных структурных экономических реформ.

– Мы знаем, что украинцы готовы умереть за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они жили с нами европейской мечтой, – добавила фон дер Ляйен.

Теперь лидеры европейских стран должны принять окончательное решение о предоставлении нашей стране статуса кандидата в Европейский Союз на саммите 23-24 июня.

Кроме того, Еврокомиссия также рекомендовала предоставить и Молдове статус кандидата, понимая, что страна будет проводить реформы.

Грузии же рекомендовали предоставить европейскую перспективу, но вернуться и оценить, насколько она соответствует ряду условий, прежде чем предоставить ей статус кандидата.