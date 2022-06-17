Историческое решение: Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС
Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.
– Комиссия рекомендует Совету, во-первых, предоставить Украине европейскую перспективу, и во-вторых – предоставить статус кандидата. Конечно, с пониманием, что страна выполнит определенный набор дальнейших важных реформ, – сказала она.
We recommend to give Ukraine the candidate status, on the understanding that the country will carry out a number of important reforms.Сейчас смотрят
Ukraine has clearly shown commitment to live up to European values and standards.
And embarked, before the war, on its way towards the EU. pic.twitter.com/Cggme0Ep0l
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022
Еврокомиссия заявила, что Украина в целом продвинулась в достижении стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека и уважение и защиту меньшинств.
Также они отметили, что Украина имеет хорошие макроэкономические результаты, демонстрируя достойное внимание макроэкономической и финансовой стабильности и нуждаясь в продолжении амбициозных структурных экономических реформ.
– Мы знаем, что украинцы готовы умереть за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они жили с нами европейской мечтой, – добавила фон дер Ляйен.
Теперь лидеры европейских стран должны принять окончательное решение о предоставлении нашей стране статуса кандидата в Европейский Союз на саммите 23-24 июня.
Кроме того, Еврокомиссия также рекомендовала предоставить и Молдове статус кандидата, понимая, что страна будет проводить реформы.
Грузии же рекомендовали предоставить европейскую перспективу, но вернуться и оценить, насколько она соответствует ряду условий, прежде чем предоставить ей статус кандидата.