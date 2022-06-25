Передадут на восстановление Украины: Канада разрешила конфисковать российские активы
В Канаде был одобрен законопроект, благодаря которому страна сможет конфисковать замороженные на своей территории российские активы и передать их Украине.
Об этом говорится на сайте канадского правительства, а также сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
— Парламент Канады принял изменения в закон О специальных экономических мерах, предусматривающих конфискацию канадским государством иностранного имущества и его передачу другому иностранному государству, — отметил он.
По словам Ермака, в случае Украины это означает, что Канада сможет конфисковать сейчас замороженные на своей территории российские активы и передать их Украине.
– Это первый прецедент закрепления в законодательстве такого механизма после начала войны! – подчеркнул руководитель ОП.
Парламент Канади ухвалив зміни до Закону «Про спеціальні економічні заходи», що передбачають конфіскацію канадською державою іноземного майна та його передачу іншій іноземній державі.
— Andriy Yermak (@AndriyYermak) June 24, 2022
На сайте правительства также добавили, что законопроект предусматривает, в частности, двухлетний запрет на иностранные инвестиции в канадское жилье, меры по борьбе со спекуляцией на рынке жилья, налог на роскошь при продаже новых роскошных автомобилей и самолетов, снижение налога для улучшающих экологию предприятий, шаги по созданию реестра бенефициаров корпораций по противодействию отмыванию денег и коррупции, и многие другие меры.
— Принятие этого закона имплементирует ключевые меры из бюджета на 2022 год, которые будут способствовать росту нашей экономики и сделают жизнь канадцев более доступной, — говорят в правительстве.