Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

Страны G7 примут обязательство бессрочно поддерживать Украину — Bloomberg

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Требует проверки
Лідери G7

Лидеры G7 обязуются оказывать Украине бессрочную поддержку для защиты от вторжения России.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, которое ознакомилось с текстом проекта заявления их саммита в Баварии.

– Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько нужно, – говорится в заявлении.

Bloomberg отмечает, что эта формулировка особенно важна тем, что некоторые члены альянса озабочены затягиванием войны, а некоторые, как Германия и Франция, намекнули, что они могут быть более открытыми к идее прекращения огня путем переговоров.

Сейчас смотрят

В документе также отмечено, что мировые лидеры рассматривают возможность использования доходов от тарифов для поддержки Украины.

Ранее лидеры обсудили, как координировать действия по борьбе с растущей инфляцией и предотвращению угрозы рецессии, а также как сохранить давление на Россию.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует призвать Францию ​​и Германию предоставить более тяжелое вооружение для Украины.

Глава британского правительства намерен использовать эти переговоры и саммит НАТО, который состоится 28 июня в Мадриде, для согласования более жестких действий в отношении России.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка