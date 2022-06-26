Июнь, 26 в 19:37

Лидеры G7 обязуются оказывать Украине бессрочную поддержку для защиты от вторжения России.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, которое ознакомилось с текстом проекта заявления их саммита в Баварии.

– Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько нужно, – говорится в заявлении.

Bloomberg отмечает, что эта формулировка особенно важна тем, что некоторые члены альянса озабочены затягиванием войны, а некоторые, как Германия и Франция, намекнули, что они могут быть более открытыми к идее прекращения огня путем переговоров.

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В документе также отмечено, что мировые лидеры рассматривают возможность использования доходов от тарифов для поддержки Украины.

Ранее лидеры обсудили, как координировать действия по борьбе с растущей инфляцией и предотвращению угрозы рецессии, а также как сохранить давление на Россию.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует призвать Францию ​​и Германию предоставить более тяжелое вооружение для Украины.

Глава британского правительства намерен использовать эти переговоры и саммит НАТО, который состоится 28 июня в Мадриде, для согласования более жестких действий в отношении России.