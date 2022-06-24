Июнь, 24 в 17:21

Польша получит кредит в размере €450 млн от Банка развития Совета Европы (CEB). Целевое предназначение этих средств — помощь беженцам из Украины, которые, спасаясь от войны, оказались на территории Польши.

— Размер кредита, который мы одобрили сегодня, демонстрирует твердую решимость CEB своевременно поддержать Польшу и эффективно преодолеть беспрецедентный экономический вызов и гуманитарную трагедию, — заявил глава банка Карло Монтичелли.

Власти Польши и CEB подписали договор о кредите сегодня, 24 июня. Это самый крупный кредит, когда-либо одобренный банком.

Напомним, что с начала войны примерно 4,3 млн беженцев из Украины выехали в Польшу. Страна предоставляет им убежище, социальное и медицинское обслуживание, а также возможности для образования и работы.