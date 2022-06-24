Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Для помощи беженцам из Украины: Польша получит кредит в €450 млн от Банка развития Совета Европы

Виктория Яснопольская, журналист раздела Здоровья
біженці
Фото: Depositphotos

Польша получит кредит в размере 450 млн от Банка развития Совета Европы (CEB). Целевое предназначение этих средств — помощь беженцам из Украины, которые, спасаясь от войны, оказались на территории Польши.

— Размер кредита, который мы одобрили сегодня, демонстрирует твердую решимость CEB своевременно поддержать Польшу и эффективно преодолеть беспрецедентный экономический вызов и гуманитарную трагедию, — заявил глава банка Карло Монтичелли.

Власти Польши и CEB подписали договор о кредите сегодня, 24 июня. Это самый крупный кредит, когда-либо одобренный банком.

Напомним, что с начала войны примерно 4,3 млн беженцев из Украины выехали в Польшу. Страна предоставляет им убежище, социальное и медицинское обслуживание, а также возможности для образования и работы.

Сейчас смотрят
Читайте
В помощь украинцам: в Польше создадут приложение по поиску работы для беженцев

Источник: Интерфакс-Украина
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка