Из-за прямой угрозы России: НАТО усилит восточный фланг
НАТО значительно увеличит численность своих Сил быстрого реагирования с 40 тыс. до 300 тыс. Такие действия назвали самыми масштабными в рамках перестройки обороны Альянса со времен Холодной войны.
Информацию об увеличении размещения войск в странах НАТО, которые находятся ближе всего к России, подтвердил генсек Альянса Йенс Столтенберг.
Ожидается, что указанные изменения будут приняты на саммите НАТО на этой неделе в Мадриде.
— Мы трансформируем силы реагирования НАТО и увеличим количество наших сил повышенной готовности более чем к 300 тыс. человек, — сказал Столтенберг.
В настоящее время Силы реагирования НАТО насчитывают около 40 тыс. солдат, моряков и военнослужащих.
Столтенберг подтвердил, что Россия больше не является стратегическим партнером организации, и на саммите ее обозначат как прямую угрозу безопасности, ценностям и международному порядку, основанному на правилах.
В ходе саммита лидеры стран НАТО примут решение о предоставлении пакета помощи Украине для борьбы с российским вторжением во время саммита в Мадриде.
28-30 июня в Мадриде состоится саммит НАТО, на котором рассмотрят современные вызовы для европейской и евроатлантической безопасности, пути дальнейшей трансформации Североатлантического альянса и примут новую стратегическую концепцию.