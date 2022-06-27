Из-за прямой угрозы России: НАТО усилит восточный фланг

Июнь, 27 в 17:13

НАТО значительно увеличит численность своих Сил быстрого реагирования с 40 тыс. до 300 тыс. Такие действия назвали самыми масштабными в рамках перестройки обороны Альянса со времен Холодной войны.

Информацию об увеличении размещения войск в странах НАТО, которые находятся ближе всего к России, подтвердил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Ожидается, что указанные изменения будут приняты на саммите НАТО на этой неделе в Мадриде.

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— Мы трансформируем силы реагирования НАТО и увеличим количество наших сил повышенной готовности более чем к 300 тыс. человек, — сказал Столтенберг.

В настоящее время Силы реагирования НАТО насчитывают около 40 тыс. солдат, моряков и военнослужащих.

Столтенберг подтвердил, что Россия больше не является стратегическим партнером организации, и на саммите ее обозначат как прямую угрозу безопасности, ценностям и международному порядку, основанному на правилах.

В ходе саммита лидеры стран НАТО примут решение о предоставлении пакета помощи Украине для борьбы с российским вторжением во время саммита в Мадриде.

28-30 июня в Мадриде состоится саммит НАТО, на котором рассмотрят современные вызовы для европейской и евроатлантической безопасности, пути дальнейшей трансформации Североатлантического альянса и примут новую стратегическую концепцию.