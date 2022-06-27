Июнь, 27 в 15:59

Лидеры стран НАТО примут решение о предоставлении пакета помощи Украине для борьбы с российским вторжением на саммите в Мадриде.

Об этом на брифинге сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

— На саммите мы согласуем усиленный комплексный пакет помощи Украине. Он будет включать существенные поставки в таких областях: защищенная связь, системы защиты от дронов и топлива, — сказал он.

Столтенберг отметил, что в долгосрочной перспективе НАТО поможет Украине перейти от военной техники советских времен к современной технике и еще больше укрепить институты обороны и безопасности.

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— Украинское правительство и народ продолжают сопротивляться жестокой агрессивной войне России. Их мужество и целеустремленность вдохновляют. И я приветствую, что президент Зеленский присоединится к нам на саммите НАТО, — добавил Столтенберг.

Он напомнил, что со стороны НАТО и союзников Украина получила ощутимую поддержку после незаконной аннексии Крымского полуострова Россией в 2014 году. Он отметил, что это была военная и финансовая помощь, а также обучение десятков тысяч украинских военных.

— Все это каждый день меняет ситуацию на поле боя. А после полномасштабного вторжения в феврале союзники активизировались еще больше. Миллиарды евро военной, финансовой и гуманитарной помощи, – сказал Столтенберг.

28-30 июня в Мадриде состоится саммит НАТО, на котором будут рассмотрены современные вызовы для европейской и евроатлантической безопасности, пути дальнейшей трансформации Североатлантического альянса и примут новую стратегическую концепцию.