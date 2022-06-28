Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

Примем участие в этой битве: Польша собирает средства на Bayraktar для ВСУ

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
байрактар

В Польше объявили сбор средств на беспилотник Bayraktar для украинских военных.

С такой инициативой выступил журналист Славомир Сераковский. Он призвал поляков принять участие в битве против российских оккупантов и скинуться на самое эффективное оружие.

— Литовцы мгновенно собрали средства и компания, производящая Bayraktars, решила подарить один Украине, а собранные деньги использовать для помощи населению. Позже то же самое повторилось со следующими тремя сборами! Теперь настал наш черед. Давайте поучаствуем в этой битве. Давайте скинемся на самое эффективное оружие! – говорится в описании сбора.

Журналист хочет собрать 4,5 млн злотых. Сбор продлится еще 30 дней. По состоянию на вечер 28 июня уже собрано около 43 тыс. злотых.

Сейчас смотрят

Напомним, в мае в Литве за три дня собрали необходимую сумму на Bayraktar для Украины.

После этого турецкая компания Baykar Makina объявила о бесплатной передаче дрона, а на собранные деньги были куплены боеприпасы.

А вчера, 27 июня, стало известно, что Baykar бесплатно передаст Украине три ударных беспилотника, на которые украинцы ранее собрали более 600 млн грн. В компании попросили направить собранные средства в помощь в борьбе народа Украины.

Читайте
Завод Baykar в ближайшее время будет сосредоточен на производстве беспилотников для ВСУ – Резников

Фото: Baykar

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка