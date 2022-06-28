Июнь, 28 в 19:29

В Польше объявили сбор средств на беспилотник Bayraktar для украинских военных.

С такой инициативой выступил журналист Славомир Сераковский. Он призвал поляков принять участие в битве против российских оккупантов и скинуться на самое эффективное оружие.

— Литовцы мгновенно собрали средства и компания, производящая Bayraktars, решила подарить один Украине, а собранные деньги использовать для помощи населению. Позже то же самое повторилось со следующими тремя сборами! Теперь настал наш черед. Давайте поучаствуем в этой битве. Давайте скинемся на самое эффективное оружие! – говорится в описании сбора.

Журналист хочет собрать 4,5 млн злотых. Сбор продлится еще 30 дней. По состоянию на вечер 28 июня уже собрано около 43 тыс. злотых.

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Напомним, в мае в Литве за три дня собрали необходимую сумму на Bayraktar для Украины.

После этого турецкая компания Baykar Makina объявила о бесплатной передаче дрона, а на собранные деньги были куплены боеприпасы.

А вчера, 27 июня, стало известно, что Baykar бесплатно передаст Украине три ударных беспилотника, на которые украинцы ранее собрали более 600 млн грн. В компании попросили направить собранные средства в помощь в борьбе народа Украины.