Компанія Baykar безкоштовно передасть Україні три безпілотники, на які українці збирали гроші

Червень, 27 в 22:04

Турецька компанія Baykar безкоштовно передасть Україні три ударні безпілотники Bayraktar, на які українці раніше зібрали понад 600 млн грн.

Таку заяву компанія оприлюднила на своїй сторінці у Twitter.

— Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти — малі й великі — для досягнення цієї мети протягом кількох днів. Компанія Baykar не прийматиме оплату за ТВ2 і безкоштовно відправить три БПЛА на український фронт, — йдеться у заяві.

У компанії попросили спрямувати зібрані кошти на допомогу в боротьбі народу України.

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— Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів, — додали у компанії.

Baykar’dan duyuru!

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Announcement from Baykar!

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Оголошення від Baykar! pic.twitter.com/VQxZ5s2jnY — BAYKAR (@BaykarTech) June 27, 2022

За три доби українці зібрали 600 млн грн на купівлю чотирьох безпілотників Bayraktar для повітряних сил ЗСУ. 24 червня ведучий та волонтер Сергій Притула подякував усім українцям, які долучилися до цієї справи.

Збір коштів відбувався у межах проєкту Народний Байрактар. Притула наголосив, що для українців немає нічого неможливого, і нам потрібно позбавлятиcя комплексу меншовартості, який насаджували імперії.

Фото: Baykar