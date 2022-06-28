Завод Baykar в ближайшее время будет сосредоточен на производстве беспилотников для ВСУ – Резников
В Украине появится завод по строительству ударных беспилотников Bayraktar. В настоящее время Киев проводит переговоры с Турцией по этому вопросу.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он напомнил, что в 2021 году украинские военные получили первые беспилотники на поле боя.
Глава Минобороны отметил, что турецкие Bayraktar очень успешно показали себя в бою.
– В том же году достигнуты принципиальные договоренности о строительстве совместного завода по производству Bayraktar в Украине. В настоящее время идет коммуникация между оборонными ведомствами Украины и Турции, и мы продолжаем работу над реализацией проекта по строительству завода. Это планы среднесрочной перспективы. И они будут реализованы, – подчеркнул Резников.
Он также проинформировал, что завод Baykar в Турции в ближайшее время будет сосредоточен в основном на заказах Украины – производстве боевых беспилотников Bayraktar для Вооруженных сил Украины.
– Планы Украины по приобретению Байракторов тоже масштабны. Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших военных до полусотни “самолетиков”. Еще несколько законтрактованы и оплачены МОУ, и мы ожидаем их уже в июле. Мы также получили новый запрос от командования ВСУ, и на ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ. Речь идет о заказе еще десятков беспилотников, – отметил Резников.
Кроме того, министр напомнил, что компания Baykar Makin уже во второй раз бесплатно передает беспилотник для ВСУ. Впервые это произошло в начале июня, когда литовцы при поддержке Министерства обороны Литвы собрали средства на беспилотник для ВСУ, а Baykar решила отдать его безвозмездно.
А на днях стало известно, что турецкая компания бесплатно передаст Украине три ударных беспилотника Bayraktar, на которые украинцы ранее собрали более 600 млн грн.
Источник: Алексей Резников