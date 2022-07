Впервые в истории: в июне США поставили в ЕС больше газа, чем РФ

В июне США впервые в истории поставили в Европу больше газа, чем Россия. Об этом сообщил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол.

По его словам, это произошло после того, как Россия резко сократила объемы поставок природного газа в Европу.

Russia’s recent steep cuts in natural gas flows to the EU mean this is the 1st month in history in which the EU has imported more gas via LNG from the US than via pipeline from Russia

The drop in Russian supply calls for efforts to reduce EU demand to prepare for a tough winter pic.twitter.com/YmjvRN39ND

— Fatih Birol (@fbirol) June 30, 2022