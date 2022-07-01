Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

Впервые в истории: в июне США поставили в ЕС больше газа, чем РФ

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Впервые в истории: в июне США поставили в ЕС больше газа, чем РФ
Фото: Depositphotos

В июне США впервые в истории поставили в Европу больше газа, чем Россия. Об этом сообщил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол.

По его словам, это произошло после того, как Россия резко сократила объемы поставок природного газа в Европу.

– Недавнее резкое сокращение Россией объемов природного газа в ЕС означает, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортировал его больше в виде сжиженного природного газа из США, чем через трубопроводы из России, – написал он в Twitter.

Также Фатих Бирол подчеркнул, что падение российского предложения требует усилий, чтобы снизить спрос в ЕС для подготовки к тяжелой зиме.

К слову, 30 июня в своем обращении президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинским электричеством можно заменить существенную часть российского газа, который потребляют европейцы.

По его словам, это вопрос не просто экспортной выручки для Украины, но и безопасности для всей Европы.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка