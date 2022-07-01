Впервые в истории: в июне США поставили в ЕС больше газа, чем РФ

Июль, 01 в 11:19

В июне США впервые в истории поставили в Европу больше газа, чем Россия. Об этом сообщил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол.

По его словам, это произошло после того, как Россия резко сократила объемы поставок природного газа в Европу.

– Недавнее резкое сокращение Россией объемов природного газа в ЕС означает, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортировал его больше в виде сжиженного природного газа из США, чем через трубопроводы из России, – написал он в Twitter.

Russia’s recent steep cuts in natural gas flows to the EU mean this is the 1st month in history in which the EU has imported more gas via LNG from the US than via pipeline from Russia Сейчас смотрят The drop in Russian supply calls for efforts to reduce EU demand to prepare for a tough winter pic.twitter.com/YmjvRN39ND — Fatih Birol (@fbirol) June 30, 2022

Также Фатих Бирол подчеркнул, что падение российского предложения требует усилий, чтобы снизить спрос в ЕС для подготовки к тяжелой зиме.

К слову, 30 июня в своем обращении президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинским электричеством можно заменить существенную часть российского газа, который потребляют европейцы.

По его словам, это вопрос не просто экспортной выручки для Украины, но и безопасности для всей Европы.