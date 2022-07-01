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Можно заменить существенную часть газа РФ: Зеленский о начале экспорта электричества в ЕС

Юля Захарченко, редактор ленты
зеленський
Фото: Офис президента

Украинским электричеством можно заменить существенную часть российского газа, потребляемого европейцами. Это вопрос безопасности для всей Европы, считает президент Украины Владимир Зеленский.

– Украинским электричеством может быть замещена существенная часть российского газа, который потребляют европейцы. То есть это вопрос не просто экспортной выручки для нас. Это вопрос безопасности для всей Европы, – убежден глава государства.

Президент Украины отметил, что это только первый этап. Украина готовится к увеличению поставок электричества на территорию Европейского Союза.

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– Присоединение нашей страны к общей энергосистеме ЕС произошло уже после начала войны. Украина делает вещи, которые казались невозможными, – подчеркнул Владимир Зеленский.

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