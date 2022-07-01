Июнь, 30 в 23:45

Украинским электричеством можно заменить существенную часть российского газа, потребляемого европейцами. Это вопрос безопасности для всей Европы, считает президент Украины Владимир Зеленский.

– Украинским электричеством может быть замещена существенная часть российского газа, который потребляют европейцы. То есть это вопрос не просто экспортной выручки для нас. Это вопрос безопасности для всей Европы, – убежден глава государства.

Президент Украины отметил, что это только первый этап. Украина готовится к увеличению поставок электричества на территорию Европейского Союза.

Сейчас смотрят