Июль, 02 в 20:07

В Узбекистане в автономном регионе Каракалпакстане тысячи жителей вышли на массовые протесты против изменения Конституции. Протесты привели к стычкам и задержаниям митингующих.

Факты ICTV собрали информацию о событиях в Узбекистане.

В Конституции Узбекистана в статье 74 говорится, что Республика Каракалпакстан обладает правом выхода из состава Узбекистана на основании всеобщего референдума народа Каракалпакстана.

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Кроме того, территория и границы Республики Каракалпакстан не могут быть изменены без ее согласия. Республика Каракалпакстан самостоятельно решает вопросы своего административно-территориального устройства.

Именно эти пункты из новой редакции Конституции изъяли, что вызвало возмущение жителей региона.

Новой Конституцией президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев хочет “обнулить” сроки правления, ведь он находится у власти с 2016 года, а также исключить автономный статус Каракалпакстана и его право на выход.

Начало митингов

Митингующие вышли на протесты в столице автономии — городе Нукусе. Также на улицы вывели правоохранителей, чтобы не допустить беспорядков. В МВД Узбекистана назвали митинг незаконным.

— 1 июля, начиная примерно с 15.00 часов некоторые граждане Каракалпакстана, в результате неправильного толкования конституционных реформ, проводимых в республике, незапланированно устроили шествия по городу Нукус, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию, — говорится в сообщении МВД.

В тот же день президент Узбекистана прибыл в город Нукус.

Так как процесс обсуждения изменений и дополнений в Конституцию еще продолжается, президент заявил о необходимости сохранения без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Узбекистана.

Позже стало известно, что правоохранители Каракалпакстана задержали группу организаторов беспорядков, которые обвиняются якобы в попытке захвата органов власти автономного региона.

Стычки правоохранителей и митингующих

По данным Telegram-канала Ateo Breaking, сотрудники отряда особого назначения МВД использовали спецсредства против митингующих.

— Сотрудники силовых структур начали метать дымовые шашки. Некоторые из протестующих ловили шашки и кидали их обратно в сотрудников, — говорится в сообщении.

Одна из светошумовых шашек попала в голову протестующего. По некоторым данным, мужчина погиб. Также сообщается, что правоохранители использовали против митингующих резиновые пули — двум людям попали в ноги. А еще протест пытались разогнать слезоточивым газом и водометами.

Кроме того, в соцсетях говорят, что в регионе наблюдаются перебои с интернетом.

Справка:

Кара-Калпакская автономная область была образована в 1924 году. До 1930 года автономия находилась в составе Казахской ССР. В 1936 году Кара-Калпакская АССР была включена в состав Узбекской ССР.

14 декабря 1990 года парламент Каракалпакстана в составе Узбекской ССР принял декларацию о государственном суверенитете. Но правительство Узбекистана в 1993 году подписало с Каракалпакстаном договор сроком на 20 лет о вхождении Республики Каракалпакстан в состав Узбекистана.

В соглашении описывается право выхода автономной республики из состава Узбекистана посредством референдума. Но по истечении 20-летнего срока про договор забыли.

Источник: Конституция Узбекистана, Радио Озодлик, МВД Узбекистана