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Литва предоставит Украине пакет помощи на €10 млн: на что пойдут деньги

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Литва президентський палац
Фото: Depositphotos

Правительство Литвы в понедельник, 12 июля, одобрило пакет на сумму €10 млн для помощи Украине в неотложных восстановительных работах.

Издание Euractiv пишет, что помощь Вильнюса должна помочь ускорить восстановление Украины, поскольку многие украинцы стремятся вернуться в свою страну, а другие уже сделали это.

— Эта государственная помощь – это средства на критическую инфраструктуру, основные потребности и услуги. Украинцы победят, потому что на их стороне правда и решимость защищать и строить, и они перевешивают разрушение и жестокость агрессора, – заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

Она отметила, что, помогая Украине, Литва стремится максимально ускорить победу и восстановление страны.

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Помощь литовского правительства будет предоставлена ​​Национальному банку Украины.

8 июля беспилотник Bayraktar, на который собрали деньги литовцы, прибыл в Украину.

В прошлом месяце за три дня сбора средств журналист и телеведущий Андрюс Тапинас вместе с литовским народом собрал почти €6 млн на беспилотник Bayraktar TB2, после чего его турецкий производитель объявил, что передаст беспилотник бесплатно.

Источник: Euractiv

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