Литва отправила Украине Bayraktar, на который собирали деньги по всей стране
Литва уже направила в Украину военный беспилотник Bayraktar, который был приобретен за деньги литовцев.
Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас и украинский посол в Литве Петр Бешта.
— Vanagas (что в переводе с литовского означает “ястреб”. — Ред.) вместе с боеприпасами прибыл в балтийскую страну в понедельник. В скором времени он будет доставлен в Украину, — написал Анушаускас в Twitter.
В то же время на своей странице в Facebook литовский министр написал, что армия Литвы позаботилась обо всей логистике.
– Первый беспилотник покидает Литву. Армия Литвы позаботилась обо всей логистике, а Минобороны — о контрактах на закупку, организовало все юридические формальности в соответствии с законодательными требованиями, чтобы дрон с оружием мог добраться до Украины, — написал он.
Впоследствии о поставках беспилотника в Украину сообщил украинский посол в Литве Петр Бешта.
– Даже в такой важный день – День Литовской государственности — наш братский литовский народ твердо стоит в своей солидарности с Украиной. Литва решительно выступила в защиту украинского воздушного пространства, а литовский Bayraktar Ванагас направился на помощь украинским защитникам в достижении победы, – написал он в Twitter.
В прошлом месяце за три дня сбора средств журналист и телеведущий Андрюс Тапинас вместе с литовским народом собрал почти €6 млн на беспилотник Bayraktar TB2, после чего его турецкий производитель объявил, что передаст беспилотник бесплатно.
Часть собранных средств литовцы использовали для оснащения беспилотника боеприпасами, а остальные средства пошли на гуманитарную помощь Украине.
Источники: Arvydas Anušauskas, Petro Beshta
Фото: Arvydas Anušauskas