Июль, 06 в 21:51

Литва уже направила в Украину военный беспилотник Bayraktar, который был приобретен за деньги литовцев.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас и украинский посол в Литве Петр Бешта.

— Vanagas (что в переводе с литовского означает “ястреб”. — Ред.) вместе с боеприпасами прибыл в балтийскую страну в понедельник. В скором времени он будет доставлен в Украину, — написал Анушаускас в Twitter.

В то же время на своей странице в Facebook литовский министр написал, что армия Литвы позаботилась обо всей логистике.

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– Первый беспилотник покидает Литву. Армия Литвы позаботилась обо всей логистике, а Минобороны — о контрактах на закупку, организовало все юридические формальности в соответствии с законодательными требованиями, чтобы дрон с оружием мог добраться до Украины, — написал он.

Впоследствии о поставках беспилотника в Украину сообщил украинский посол в Литве Петр Бешта.

– Даже в такой важный день – День Литовской государственности — наш братский литовский народ твердо стоит в своей солидарности с Украиной. Литва решительно выступила в защиту украинского воздушного пространства, а литовский Bayraktar Ванагас направился на помощь украинским защитникам в достижении победы, – написал он в Twitter.

В прошлом месяце за три дня сбора средств журналист и телеведущий Андрюс Тапинас вместе с литовским народом собрал почти €6 млн на беспилотник Bayraktar TB2, после чего его турецкий производитель объявил, что передаст беспилотник бесплатно.

Часть собранных средств литовцы использовали для оснащения беспилотника боеприпасами, а остальные средства пошли на гуманитарную помощь Украине.

Источники: Arvydas Anušauskas, Petro Beshta

Фото: Arvydas Anušauskas