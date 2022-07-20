Страны-кредиторы из G7 согласились отсрочить платежи по долгам Украины

Июль, 20 в 18:01

Группа кредиторов Украины, в которую входят шесть из семи стран группы G7, согласились отсрочить платежи по долгам Украины до 2024 года.

Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте немецкого Министерства финансов.

В заявлении говорится, что группа кредиторов приняла во внимание просьбу Украины о согласии на отсрочку обслуживания долга перед собственниками облигаций с 1 августа 2022 года и продление срока погашения платежей.

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Они отметили, что Украина образцово обслуживала свои долги, но сейчас оказалась в исключительных обстоятельствах.

— Члены группы кредиторов Украины поддерживают просьбу о запросе согласия и настоятельно призывают владельцев облигаций согласиться, – говорится в заявлении.

Они также предлагают инвесторам согласиться на реструктуризацию ВВП-варрантов, предложенную Украиной.

Участники группы кредиторов как официальные двусторонние кредиторы Украины решили ввести мораторий на обслуживание долга с 1 августа 2022 года до конца 2023-го с возможностью продления еще на год.

— Мы также настоятельно призываем всех других официальных двусторонних кредиторов быстро договориться с Украиной о приостановлении обслуживания долга, – говорится в заявлении.

В группу кредиторов Украины входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США.

В группу наблюдателей входят: Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Дания, Финляндия, Ирландия, Израиль, Италия, Южная Корея, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария.

19 июля правительство поручило Министерству финансов начать переговоры с собственниками еврооблигаций Украины об отсрочке платежей. 20 июля бюджетный Комитет ВРУ согласовал постановление правительства об отсрочке платежей по еврооблигациям на следующие 24 месяца — до августа 2024 года.

Источник: Министерство финансов Германии