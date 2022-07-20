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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Бюджетный комитет ВР согласовал отсрочку выплат по еврооблигациям – что это значит

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
євробонди
Фото: Depositphotos

Бюджетный Комитет ВРУ согласовал постановление правительства об отсрочке платежей по еврооблигациям на следующие 24 месяца до августа 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Речь идет об общей сумме облигаций в размере $17 млрд. При этом процентный доход будет начисляться, однако будет оплачен позже.

— Фактически правительство капитализирует проценты. В любое время правительство может остановить отсрочку и выплатить проценты, как только наша финансовая ситуация улучшится. Решение было принято единогласно — 21, — написал Железняк.

По последним данным Минфина, на 1 июля Украина уже направила 62,1 млрд грн на обслуживание госдолга, это третья по величине статья расходов государства за последние полгода.

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Что это значит?

Благодаря этой процедуре, Украина может сэкономить около $5 млрд на другие нужды государства в период действия отсрочки платежей.

В Минфине отметили, что у инвесторов будет 2 недели согласиться на новые условия. Если будет большинство голосов инвесторов, это будет считаться консенсусом.

По мнению Железняка, предложенный Украиной вариант – “очень мягкий сценарий даже по сравнению с реструктуризацией долга 2015 года” и позволит сохранить доверие инвесторов.

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Источник: Ярослав Железняк

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