Бюджетный комитет ВР согласовал отсрочку выплат по еврооблигациям – что это значит
Бюджетный Комитет ВРУ согласовал постановление правительства об отсрочке платежей по еврооблигациям на следующие 24 месяца до августа 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Речь идет об общей сумме облигаций в размере $17 млрд. При этом процентный доход будет начисляться, однако будет оплачен позже.
— Фактически правительство капитализирует проценты. В любое время правительство может остановить отсрочку и выплатить проценты, как только наша финансовая ситуация улучшится. Решение было принято единогласно — 21, — написал Железняк.
По последним данным Минфина, на 1 июля Украина уже направила 62,1 млрд грн на обслуживание госдолга, это третья по величине статья расходов государства за последние полгода.
Что это значит?
Благодаря этой процедуре, Украина может сэкономить около $5 млрд на другие нужды государства в период действия отсрочки платежей.
В Минфине отметили, что у инвесторов будет 2 недели согласиться на новые условия. Если будет большинство голосов инвесторов, это будет считаться консенсусом.
По мнению Железняка, предложенный Украиной вариант – “очень мягкий сценарий даже по сравнению с реструктуризацией долга 2015 года” и позволит сохранить доверие инвесторов.
Источник: Ярослав Железняк