Июль, 30 в 20:11

В Ливане задержали судно Лаодикея (Laodicea) под сирийским флагом, которое, по данным Киева, перевозило украденное из Украины зерно.

Об этом информирует ряд местных СМИ. В частности, ливанская телерадиовещательная корпорация LBCI сообщает, что посольство Украины в Ливане добилось решения о задержании судна на 72 часа.

Арест на корабль, находящийся в порту Триполи, наложила прокуратура Ливана, расследование продолжается.

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Посольство Украины в комментарии газете An-Nahar подтвердило факт ареста судна Laodicea вместе с грузом. Ордер на арест выдал украинский суд. По информации диппредставительства, корабль прибыл в Триполи 27 июля из временно оккупированного крымского города Феодосия.

Посольство уточнило, что во время полномасштабной войны РФ украла и вывезла с временно оккупированных территорий юга Украины более 500 тыс. тонн зерна. В дальнейшем страна-агрессор предпринимала попытки переправить его в страны Ближнего Востока (Египет, Турция, Сирия). Зафиксированы и попытки доставки зерна в Ливан.

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ в комментарии изданию Крым.Реалии сообщил, что диппредставительство будет настаивать на экспертизе зерна.

– Что касается подтверждения того, что это зерно украинское: конечно, для того, чтобы это подтвердить, необходимо провести экспертизу. А для этого нужно, соответственно, чтобы было судебное решение и чтобы судно было арестовано. У нас уже есть такое судебное решение, и мы сейчас начнем, скажем так, судебный процесс. И элементом этого, конечно, будут исследования, экспертиза. Мы хотим взять образцы этого зерна на экспертизу, чтобы установить, действительно ли это зерно украинского происхождения. Другого пути на сегодняшний день нет, – объяснил Осташ.

Он уточнил, что корабль Laodicea не может выгрузить зерно, поскольку находится под арестом. Осташ добавил, что это судно также находится под санкциями США.

На днях Игорь Осташ встречался с президентом Ливана Мишелем Ауном и обратил его внимание на факт захождения в морской порт Триполи сирийского судна, загруженного в порту Феодосии украинским зерном (ячменем). Осташ тогда призвал выяснить обстоятельства его пребывания в ливанских территориальных водах.

Впоследствии МИД Ливана сообщило о проверке груза на судне Laodicea. Речь идет о 5 тыс. тонн ячменя и 5 тыс. тонн муки.

Глава МИД Абдулла Бу Хабиб в комментарии агентству BBC сообщил, что Ливан получил предупреждения от ряда стран Запада после прибытия корабля в Триполи.

Как известно, с начала полномасштабной войны Россия систематически вывозит украденное зерно из Украины и пытается продавать его другим странам.

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Источник: LBCI, An-Nahar, ВВС, Радио Свобода, Посольство Украины в Ливане