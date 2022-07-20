Июль, 20 в 16:34

Российские агрессоры продолжают воровать украинское зерно на оккупированных территориях и пытаются продавать его в другие страны.

– Российские сухогрузы Матрос Кошка и Матрос Пожинич с похищенной украинской сельскохозяйственной продукцией (зерно, общей массой 54 тыс. тонн) 13 июля планировали заход в порт Бейрут (Ливан). Оператор судов – российская компания Crane Marine Contractor LLC (Астрахань). Впрочем, ливанская власть запретила их разгрузку, – говорится в сообщении, опубликованном Главным управлением разведки Минобороны.

По данным ведомства, РФ пришлось перенаправить суда в Сирию, порты Латакия и Тартус.

– В дальнейшем с сирийской территории украинское зерно планируется доставлять грузовиками в другие страны Ближнего Востока и Северной Африки. Также оккупанты пытаются возобновить работу морского порта в Мариуполе. В первую очередь планируется установить сообщение с Ростовом-на-Дону для вывоза украинского металла, – сказано в заявлении.

Однако в ГУР подчеркивают, что для россиян остается существенной проблемой их неспособность обеспечить поставки электротока для работы порта.