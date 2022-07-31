Июль, 31 в 13:09

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко стал почти полностью зависим от Российской Федерации.

Об этом в разведке Министерства обороны Великобритании сообщили 31 июля.

К такому выводу в оборонном ведомстве пришли, проанализировав последние события и заявления Александра Лукашенко.

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Британские разведчики уверены: в войне России против Украины самопровозглашенный президент Беларуси продолжает следовать линии Москвы.

Об этом свидетельствует, в частности, его заявление от 21 июля о том, что Украина должна принять требования России по прекращению войны.

– Режим Лукашенко стал еще более авторитарным после введения смертной казни за “подготовку террористических актов”. А безосновательные обвинения Запада в отношении Беларуси и Украины, звучащие все чаще, вероятно, свидетельствуют о том, что самопровозглашенный президент Беларуси стал почти полностью зависимым от России, – добавляют в британской разведке.

Подтверждением этих предположений, считают в Минобороны Великобритании, является то, что 28 июля 2022 года Россия выпустила по меньшей мере 20 ракет по Северу Украины с территории Беларуси.

– Это произошло после того, как Россия использовала белорусскую территорию для осуществления основных ударов во время своей неудачной попытки захватить Киев в феврале, – добавили в разведке Министерства обороны Великобритании.

Напомним, что 28 июля, в День украинской государственности, российские войска выпустили по Украине до двух десятков ракет разного класса.

Одним из трех направлений, откуда российские захватчики обстреливали территорию Украины, был аэродром Зябровка Гомельской области Беларуси. Оттуда враг бил ракетами Искандер.

К слову, 31 июля Беларусь еще раз продолжила проверку боевой готовности своих Вооруженных сил.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, продолжатся мероприятия до 6 августа.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 158-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Официальный сайт президента РБ