Беларусь снова сместила срок проверки боевой готовности своих Вооруженных сил
Беларусь традиционно продолжила проверку боевой готовности своих Вооруженных сил.
Завершиться мероприятия должны были сегодня, 31 июля.
Однако в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины есть информация о том, что на этот раз проверка боевой готовности ВС РБ продлится до 6 августа.
В Генштабе ВСУ очередное смещение терминов объясняют не иначе, как желанием сковать действия Сил обороны Украины.
В целом же ситуация на Волынском и Полесском направлениях изменений не претерпела.
Напомним, что Минобороны Беларуси объявило о старте внезапной проверки сил реагирования 4 мая.
В ведомстве заявили, что воинские части и подразделения “отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершат марш в назначенные районы и выполнят учебно-боевые задания”.
После этого Беларусь регулярно продлевала сроки на неделю.
Кроме того, 22 июня в Гомельской области, вблизи границы с Украиной, начались мобилизационные учения Вооруженных сил Беларуси.
Сначала в РБ заявили, что продлятся они до 1 июля, а затем – до 9 июля, еще позже – до 16 июля.
Завершиться проверка боевой готовности должна была 31 июля.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 158-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Минобороны Беларуси