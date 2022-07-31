Июль, 31 в 8:03

Беларусь традиционно продолжила проверку боевой готовности своих Вооруженных сил.

Завершиться мероприятия должны были сегодня, 31 июля.

Однако в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины есть информация о том, что на этот раз проверка боевой готовности ВС РБ продлится до 6 августа.

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В Генштабе ВСУ очередное смещение терминов объясняют не иначе, как желанием сковать действия Сил обороны Украины.

В целом же ситуация на Волынском и Полесском направлениях изменений не претерпела.

Напомним, что Минобороны Беларуси объявило о старте внезапной проверки сил реагирования 4 мая.

В ведомстве заявили, что воинские части и подразделения “отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершат марш в назначенные районы и выполнят учебно-боевые задания”.

После этого Беларусь регулярно продлевала сроки на неделю.

Кроме того, 22 июня в Гомельской области, вблизи границы с Украиной, начались мобилизационные учения Вооруженных сил Беларуси.

Сначала в РБ заявили, что продлятся они до 1 июля, а затем – до 9 июля, еще позже – до 16 июля.

Завершиться проверка боевой готовности должна была 31 июля.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 158-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны Беларуси