Июль, 28 в 12:27

В четверг, 28 июля, российские войска выпустили по Украине до двух десятков ракет разного класса с трех направлений.

Об этом проинформировал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, оккупанты наносили ракетные удары по Украине со следующих направлений:

из акватории Черного моря – ракетами Калибр;

из района аэродрома Зябровка Гомельской области Беларуси – ракетами Искандер;

с дальних бомбардировщиков Ту-22м3, базирующихся на аэродроме Шайковка в РФ – ракетами Х-22.

В общей сложности войска РФ выпустили около 20 ракет. К сожалению, из-за тяжести поражения таких воздушных целей украинской ПВО на этот раз не удалось их сбить.

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Как известно, утром 28 июля во многих областях Украины звучала воздушная тревога.

Оккупанты нанесли ракетные удары на севере нашего государства, в том числе по одной из общин Вышгородского района Киевской области. По данным Киевской ОВА, зафиксировано пять прилетов, еще две ракеты сбили силы ПВО. Российские захватчики попали в объект инфраструктуры.

Кроме того, на территории Черниговской области зафиксировано более десяти прилетов вражеских ракет. Серия взрывов прогремела и в Чугуеве Харьковской области.

В ночь на 28 июля оккупанты попали в парк Горького в Харькове.

Стоит отметить, что сегодня украинцы впервые отмечают День украинской государственности.