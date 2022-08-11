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Латвия выдворит из страны жителей, которые получат российский паспорт — МИД

Ольга Тетеріна, редактор ленты
російський паспорт

Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс предупредил о последствиях, которые могут возникнуть, если местные жители решат получить гражданство РФ.

Он прокомментировал новость, в которой говорится, что Госдума России осенью планирует обсудить возможность облегчения визового режима и обретения гражданства РФ соотечественникам из стран Балтии.

Ринкевичс заявил, что такие люди будут лишены возможности проживать в Балтийской стране.

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– В таком случае новоиспеченные российские граждане не смогут получить вид на жительство и должны покинуть Латвию, национальные законы должны быть соответственно уточнены, – подчеркнул глава МИД Латвии.

Напомним, что 11 августа Сейм Латвии принял заявление, которым признал Россию страной-спонсором терроризма. Они осудили военную агрессию РФ и полномасштабное вторжение ее войск в Украину, осуществленное при поддержке и участии белорусского режима.

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