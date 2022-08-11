Август, 11 в 14:18

Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс предупредил о последствиях, которые могут возникнуть, если местные жители решат получить гражданство РФ.

Он прокомментировал новость, в которой говорится, что Госдума России осенью планирует обсудить возможность облегчения визового режима и обретения гражданства РФ соотечественникам из стран Балтии.

Ринкевичс заявил, что такие люди будут лишены возможности проживать в Балтийской стране.

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– В таком случае новоиспеченные российские граждане не смогут получить вид на жительство и должны покинуть Латвию, национальные законы должны быть соответственно уточнены, – подчеркнул глава МИД Латвии.

Tādā gadījumā jaunizceptajiem Krievijas pilsoņiem nav piešķirama uzturēšanās atļauja un viņiem jāpamet Latvija, attiecīgi būs japrecizē valsts likumi Krievija apsvērs atvieglot pilsonības piešķiršanu Baltijas valstīs dzīvojošajiem krieviem https://t.co/JU9qK1OT2J — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 11, 2022

Напомним, что 11 августа Сейм Латвии принял заявление, которым признал Россию страной-спонсором терроризма. Они осудили военную агрессию РФ и полномасштабное вторжение ее войск в Украину, осуществленное при поддержке и участии белорусского режима.